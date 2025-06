Darum löste Kim Virginia Hartung die Verlobung mit Nikola Glumac auf

Kim Virginia Hartung hat sich mit einem emotionalen Statement bei Instagram zu Wort gemeldet. Die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin nannte nicht nur den Namen ihrer stillgeborenen Tochter, sondern auch die Gründe für die Auflösung der Verlobung mit Nikola Glumac.

Die 30-Jährige wollte nach Serbien reisen, um die Familie von Nikola Glumac besser kennenzulernen. Doch dazu kam es nicht mehr. In Deutschland wurde Kim Virginia Hartung laut eigenen Angaben von einer „kranken Person“ in den Bauch getreten. Danach habe sie ihr Baby verloren. Nach dem Vorfall mit körperlicher Gewalt löste Kim Virginia Hartung die Verlobung mit Nikola Glumac auf. Nun verrät sie dafür die Gründe.

Darum zog Kim Virginia Hartung mit Nikola Glumac einen Schlussstrich

Zum Zeitpunkt der Attacke auf Kim Virginia Hartung war Nikola Glumac bereits in Serbien. „Er war halt nicht da für mich“, lässt die 30-Jährige bei Instagram verlauten. Für die Beziehung war das eine extreme Belastung – und dann zerbrach diese schließlich auch.

„Er war in guten Zeiten, aber nicht in schlechten Zeiten für mich da“

Nach dem schrecklichen Vorfall war für Kim Virginia Hartung klar, dass es auch mit der Hochzeit nichts mehr wird. „Er war in guten Zeiten, aber nicht in schlechten Zeiten für mich da“, so die Influencerin.

Obwohl Kim Virginia Hartung die Verlobung auflöste, nimmt sie Nikola Glumac in Schutz: „Nikola ist ein herzensguter Mensch. Das möchte ich hier sagen. Es ist wirklich einer der besten Menschen, die ich jemals getroffen habe.“

Kim Virginia Hartung verrät den Namen ihrer stillgeborenen Tochter

Unterdessen hat Kim Virginia Hartung auch den Namen ihrer still geborenen Tochter verraten. „Mögest du deinen Frieden endlich finden. Rest in Peace! Amalia. Auf dass du nun in einer besseren Welt bist. Mein Herz schlägt weiter, aber ein Teil bleibt für immer bei dir“, schrieb die 30-Jährige.

Die Reality-TV-Bekanntheit sprach dann über die Trauer und den Schmerz, welchen sie derzeit durchmacht: „Du bist gegangen, bevor du richtig da warst. […] Ich habe mir ausgemalt, wie du lachst, wie du weinst, wie du lebst. Ich wollte dich beschützen vor allem, was diese Welt dir antun könnte und ich tröste mich mit dem Gedanken, dass du in einer besseren Welt bist. Einer, in der Liebe wirklich bedingungslos ist.“

Sie bat darum, dass ihr verstorbenes Kind respektiert werde: „Lasst mein Kind in Frieden ruhen! Nennt es nicht. Nutzt es nicht. Greift es nicht an. Es hat euch nie etwas getan! Ich liebe dich, mein Kind. Für immer.“ Sie forderte die Kritiker, welche ihre Schwangerschaft anzweifeln, einen Schritt zurückzutreten.