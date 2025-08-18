Connect with us

    „Promi Big Brother“ 2025: Das sind die ersten zwei Kandidaten

    Die Reality-Stars Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny ziehen bei "Promi Big Brother" ein
    Wie lange wird es dauern, bis die Fassade der Promis fällt? Sarah-Jane Wollny und „Bachelor“ Andrej Mangold sind die ersten Bewohner bei „Promi Big Brother“.

    Ab Montag, 6. Oktober 2025, begeben sich prominente Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen in die Welt des großen Bruders und stellen sich live in SAT.1 und auf Joyn der 24-stündigen Überwachung durch die Kameras – ohne Kontakt zur Außenwelt.

    Das sind die ersten Kandidaten bei „Promi Big Brother“

    Sarah-Jane Wollny (26), Großfamilien-Expertin

    Einzug der nächsten Generation: 2018 gewinnt Dokusoap-Star Silvia Wollny die sechste Staffel „Promi Big Brother“, sieben Jahre später lädt Big Brother ihre Tochter Sarah-Jane Wollny in seine Herberge ein. Von ihrer Teilnahme erhofft sich die examinierte Altenpflegerin: „Dass die Leute mich nicht mehr als dumme naive Maus, sondern als starke selbstbewusste Frau sehen.“ Die 26-Jährige ist das Leben in einer 13-köpfigen Familie zwar gewohnt, sieht das aber nicht zwingend als Vorteil für das Zusammenleben beim großen Bruder: „Ich habe den größten Respekt davor, mit fremden Menschen unter einem Dach zu leben. Ich komme zwar aus einer Großfamilie, aber ‚Promi Big Brother‘ ist eine andere Hausnummer.“

    Andrej Mangold (38), Reality-Star

    Sowohl als ehemaliger deutscher Basketballspieler, als auch in seiner Rolle als „Bachelor“ hat Andrej Mangold bereits Körbe verteilt. Jetzt will der Reality-Star bei „Promi Big Brother“ punkten: „Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl. Empathisch, hilfsbereit und immer für gute Stimmung zu haben.“ Den Sieg hat der 38-Jährige trotzdem klar vor Augen: „‚Promi Big Brother‘ ist für mich das Königsformat der Reality-Shows in Deutschland und auch das authentischste. Ich bin bereit für das große Experiment und freue mich auf jede Herausforderung. Ich bin gekommen, um zu bleiben und will im Container am Ende das Licht ausmachen.“

    Bei Joyn gibt es einen Livestream rund um die Uhr

    Zwei Wochen lang gehen Marlene Lufen und Jochen Schropp täglich live in SAT.1 mit „Promi Big Brother“ auf Sendung, direkt im Anschluss laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel jede Nacht zu „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ und der bissigen Analyse des Tages ein. In der Nacht überträgt SAT.1 den Livestream aus dem Haus bis in die frühen Morgenstunden und auf Joyn können Fans im „Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream“ das Leben der prominenten Wohngemeinschaft vom Einzug bis zum Finale rund um die Uhr miterleben.

    SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 6. Oktober 2025.

