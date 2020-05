5 Anzeichen, dass du schon Corona hattest

Das Coronavirus hat unser Leben im Griff. Mehr als 160.000 Menschen haben sich in Deutschland mittlerweile infiziert. Manchmal verläuft eine Infektion sogar komplett ohne Symptome – aber woran kannst du erkennen, ob du schon Corona hattest?

Die Symptome beim Coronavirus ähneln einer Grippe und wird per Tröpchen übertragen – also wenn jemand hustet, niest oder spricht. Hat man sich damit infiziert, können Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Husten, Atemnot oder Halsschmerzen auftreten. Einige Corona-Erkrankte haben allerdings gar keine Beschwerden – aber wie merkt man, ob sich mit der Lungenkrankheit infiziert hat?

Das sind 5 Corona-Anzeichen

Halsschmerzen: Du fühlst dich leicht kränklich, aber hast kein Fieber und der Husten ist leicht verschleimt.

Müdigkeit: Du fühlst dich extrem schlapp und könntest den ganzen Tag einfach nur schlafen? Das kann ein Anzeichen sein, dass du Corona hast oder hattest.

Kein Geschmack: Plötzlich schmeckt der Kaffee nicht mehr? Beim Coronavirus ist es tatsächlich so, dass man den Geschmacks- oder Geruchssinn verlieren kann – zumindest über kurze Zeit. Keine Panik: Er kommt bald wieder! Bisher ist noch nicht ganz erforscht, warum einige Corona-Patienten nichts riechen oder schmecken können. Ein weiteres Corona-Indiz könnte sein, wenn du keinen Appetit mehr hast.

Gerötete Augen: Derzeit haben wir Allergie-Zeit. Es ist viel wahrscheinlicher, dass du gegen etwas allergisch bist, aber auch entzündete Augen sind durchaus ein Corona-Symptom.

Gliederschmerzen: Wenn du in den vergangenenen Wochen mehr Sport gemacht hast, können die Muskeln schon mal Schmerzen. Es kann aber auch ein Symptom von Corona sein.

Was solltest du bei Symptomen machen?

Nur weil du Symptome hast, bedeutet das nicht gleich, dass du an Corona erkrankt bist – aber natürlich ist das nicht ausgeschlossen. Dennoch solltest du zunächst die Ruhe bewahren. Wenn du wirklich Beschwerden bei dir feststellst, solltest du deinen Doc unbedingt anrufen – er erklärt dir das weitere Vorgehen, was du jetzt am besten tun solltest. Schon gelesen? Coronavirus: Neues Symptom entdeckt!

HINWEIS DER REDAKTION | Der Artikel ersetzt keinesfalls eine ärztliche Beratung! Der Inhalt von KUKKSI darf nicht dafür verwendet werden, eigenständig Diagnosen zu stellen – das kann nur ein ausgebildeter Arzt.