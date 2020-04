Coronavirus: Neues Symptom entdeckt!

Hohes Fieber oder trockener Husten – das sind tympische Beschwerden, wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Doch nun warnen Ärzte: Es wurde möglicherweise ein neues Symptom der Lungenkrankheit entdeckt!

Derzeit bemühen sich zahlreiche Forscher auf der ganzen Welt, nähere Informationen über das Coronavirus herauszufinden. Die Symptome ähneln einer Grippe – hohes Fieber, trockener Husten, aber auch Kopf- oder Gliederschmerzen sind bei einer Infektion nicht ausgeschlossen. Doch der Körper scheint auf die Erkrankung auch noch auf andere Weise zu reagieren.

Sind blaue Flecken an Füßen ein neues Symptom?

Zu den Corona-Symptomen könnten auch blaue Flecken an den Füßen zählen. Ein Kinderarzt aus Italien entdeckte bei einem 13-jährigen Teenager einige Wunden, welche zwischen fünf und 15 Millimeter groß waren. Zwei Tage später tauchten auch die üblichen Beschwerden wie Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und starker Juckreiz auf. Wahrscheinlich hat sich der Junge bei seiner Mutter oder Schwester angesteckt. Eine andere Studie fand heraus: Beinahe jeder fünfte Covid-19-Patient in Italien hatte Hautbeschwerden. In Spanien wurden ähnliche Beobachtungen gemacht. Und auch im Fachmagazin Journal of the Academy of Dermatology aus den USA wurde ein ähnlicher Fall aus Thailand dokumentiert.

So sehen die Veränderungen an den Füßen aus

Offenbar handelt es sich vor allem um Jugendliche, welche die Wunden an den Füßen bekommen.

Es handelt sich dabei um violette Läsionen – diese ähneln Windpocken, Masern und auch Frostbeulen.

Die Flecken treten vor allem rund um die Zehen auf.

Die Füße des Teenagers blieben 7 Tage in dem Zustand. Nach einigen Tagen haben die Schmerzen nachgelassen und auch die Wunden haben sich zurückgebildet. Experten raten Menschen, welche blaue Flecken an ihren Füßen feststellen, sich sicherheitshalber in Selbst-Isolation zu begeben. Wenn die Wunden schmerzhaft sind, sollte das ein Doc checken. Die Experten stellen aber auch klar: Es handelt sich bisher noch um keinen wissenschaftlichen Beweis.