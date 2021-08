Kanye West: Er lässt seinen Namen ändern!

Kein Scherz: Der Rapper Kanye West will jetzt ganz offiziell seinen Namen ändern lassen. Der 44-Jährige ist seit drei Jahren auch unter dem Künstlernamen „Ye“ bekannt – und das soll zukünftig auch sein richtiger Name werden. Dafür hat er bei einem Gericht extra einen Antrag gestellt.

Der Ex-Mann von Kim Kardashian will nun seinen Namen ändern lassen. Dafür hat er einen Antrag bei einem Gericht gestellt. Dort muss nun geklärt werden, ob es rechtens ist und ob es ihm gestattet wird. Immerhin kann sich nicht jeder einfach so umbenennen, wie er möchte. Doch welchen Grund hat eigentlich sein Antrag und was bedeutet der Namen?

Kanye West lässt seinen Namen ändern

Der Sänger macht zurzeit eine schwere Zeit durch, denn er ist gerade dabei, von Kim Kardashian geschieden zu werden. Als er sein neues Album vorstellte und seine Ex-Frau vor Ort war, brach er in Tränen aus. Vor allem in so einer Phase braucht man oftmals eine Veränderung im Leben, um diese schwere Zeit zu überstehen. Ob vielleicht deshalb Kanye West seinen Namen ändern lassen will? Weiß man nicht genau. Laut dem Promi Portal TMZ habe er bei einem Gericht in Los Angeles nur „persönliche Gründe“ für die Namensänderung angegeben. Es lege ein Dokument vor, bei dem zu lesen sei, dass der Name von Kanye Omari West in Ye geändert werden soll.

Was bedeutet der Name eigentlich?

Schon vor drei Jahren änderte er seinen Künstlernamen auf der Bühne zu „Ye". Doch was bedeutet eigentlich dieser Name? Das wollte man in einem Radiointerview genauer wissen. "Ich glaube, 'Ye' ist das am häufigsten verwendete Wort in der Bibel und in der Bibel bedeutet es 'du'. Also bin ich du, ich bin wir, wir sind es. Kanye, was so viel wie 'der Einzige' bedeutet, wurde zu Ye", zitiert ihn das Billboard-Magazin in einem Interview mit dem US-Amerikaner Big Boy.