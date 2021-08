Christina Applegate hatte schon mehrere Schicksalsschläge auf sich nehmen müssen. So litt die Schauspielerin beispielsweise unter einer Krebskrankheit, welche sie jedoch besiegen konnte. Nun hat sie die nächste Hiobsbotschaft bekommen.

Auch, wenn man ein Superstar ist, können einem schwere Schicksalsschläge ereilen – so wie es Christina Applegate passiert ist. Vermutlich dachte sie schon, dass sie mit dem Sieg über ihren Krebs nun nichts mehr zu befürchten hat. Doch nun hat sie es mit einer unheilbaren Krankheit zu tun.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

