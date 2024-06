Diese 3 Sternzeichen trinken viel Alkohol

Für sie ist eine Party erst richtig erfolgreich, wenn alle sturzbesoffen in der Ecke liegen und am nächsten Morgen nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Einige Sternzeichen wollen und könnten immer Alkohol trinken – und davon auch nie zu wenig.

Es gibt eigentlich immer einen Anlass zu trinken – wenn es keinen gibt, wird einer gemacht. So oder so ähnlich heißt es in den meisten Partynächten. Jedoch sollte jeder seine Grenze kennen und auch vor allem seinen Alkoholkonsum in Maßen halten. Manche können nämlich ihr Limit nicht festlegen und trinken so extrem oft und viel. Den Durchschnitt vom Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland von 100 Litern toppen sie ganz entspannt!

Bei diesen Sternzeichen gibt es viel Alkohol

Wassermann

Der Wassermann ist gerne in Gesellschaft anderer Leute und liebt es, sich über Gott und die Welt auszutauschen. Dazu ein oder zwei Flaschen des Lieblingsbiers und schon werden die Gespräche gleich viel lockerer. Blöd nur, dass man sich nicht gut beherrschen kann. Denn sobald man etwas angetrunken ist, kommt die ein oder peinliche Aktion. Am nächsten Morgen schämt sich das Sternzeichen dann in Grund und Boden.

Schütze

Bei dem Schützen macht es keinen Unterschied, ob man Sekt, Wein oder Bier auf den Tisch hinstellt: Es wird alles hinter gekippt, was man kriegen kann! Nicht unbedingt, weil das Sternzeichen scharf auf den Alkoholrausch ist, sondern weil alles auch einfach so ganz besonders gut schmeckt. Sobald das Sternzeichen ein gewisses Limit erreicht hat, lässt er die Party nochmal ordentlich aufleben. Schütze-Geborene können schnell die Mitmenschen zu den verrücktesten Aktionen bringen – eine Feier ohne eine legendäre Geschichte? Nicht mit dem Schützen!

Löwe

Dieses Sternzeichen ist sowieso immer unterwegs und möchte so viel erleben, wie es nur geht. Dazu ein paar Drinks? Je mehr, desto besser – so denkt zumindest der Löwe. Das Sternzeichen führt ein Leben in materiellem Rausch und liebt es zu zeigen, was er hat. Da darf die Fähigkeit ein Bier sofort zu trinken natürlich nicht fehlen! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind oft krank