Diese 4 Sternzeichen sind oft krank

Niemand von uns ist gerne krank – egal ob jetzt nun Husten, Schnupfen oder doch Magen-Darm. Man fühlt sich eklig und der Körper ist auch auf Sparflamme gestellt. Zum Glück sind die meisten von uns nicht allzu oft krank – andere hingegen sind das ganze Jahr über angeschlagen.

Vor allem wenn es draußen kälter wird macht unser Immunsystem öfter mal schlapp. Die niedrigen Temperaturen sind auch wirklich alles andere als gemütlich – zumindest draußen. Kein Wunder, dass man da immer mal wieder krank wird! Bei einigen Menschen ist die Anfälligkeit für eine Krankheit aber besonders ausgeprägt. Unter anderem kann dein Sternzeichen beeinflussen, wie oft du krank wirst!

Diese Sternzeichen liegen oft krank im Bett

Fische

Dieses Sternzeichen gehört zu den Wasserzeichen und ist so besonders sensibel. Sowohl emotional, als auch körperlich und so kommt es nicht selten vor, dass Fische krank sind. Gerade in den stressigen Zeiten schlägt diese Sensibilität besonders auf den Körper des Sternzeichens. Nichts funktioniert so richtig und irgendwie verschleppt sich die Erkältung immer mehr. So kann es auch mal sein, dass Fische über Wochen hinweg angeschlagen sind.

Krebs

Auch Krebse gehören zum Wasserzeichen – sie trifft ein ähnliches Schicksal, wie die Fische. Hier sind es aber besonders die kleinen Dinge, die dem Krebs schnell zu schaffen machen. Magen-Darm oder Grippe lässt das Sternzeichen meist komplett aus, ist aber dafür bei einem Schnupfen umso schneller fertig mit der Welt.

Skorpion

Skorpione gehören zu den Sternzeichen, die besonders viel Liebe und Zuneigung brauchen. Zwar wollen sie das meist nicht so gerne zugeben, sind aber absolut auf die Harmonie des Umfeld angewiesen. Es kommt schnell mal vor, dass die kleinsten Unstimmigkeiten mit der Familie, Freunden oder dem Partner sie emotional tief trifft. Und da die Psyche und der Körper eng miteinander einhergehen kommt es häufiger vor, dass der Skorpion krank im Bett liegt.

Jungfrau

Sie lieben zwar die Struktur und sind extrem organisiert, dadurch sind Jungfrauen aber auch besonders anfällig für Stress. Du planst deinen Tag bis ins kleinste Detail und so könntest du kein besserer Kandidat für Overthinking sein. Ständig machst du dir Gedanken, ob dieser Nieser nicht vielleicht doch die nächste Grippe wird. Und wie wir wissen: Denkst du, dass du krank wirst, wirst du es auch!