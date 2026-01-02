Julian F.M. Stoeckel über Dschungelcamp-Cast: „Ich finde die Teilnahme von Gil Ofarim nicht so kritisch“

Am 23. Januar 2026 startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Besonders kritisiert wird die Teilnahme von Gil Ofarim. Julian F.M. Stoeckel sieht das jedoch anders.

RTL hat die Kandidaten für das diesjährige Dschungelcamp offiziell bekanntgegeben. Julian F.M. Stoeckel, welcher zum IBES-Auftakt wieder seine Dschungelparty schmeißt, ist von dem Cast begeistert.

Das sagt Julian F.M. Stoeckel zum Dschungelcamp-Cast

„Ich finde den diesjährigen Dschungel-Cast eigentlich sehr gut! Es ist eine spannende Mischung an TV-Stars, Filmschauspielern und Moderatoren. Allerdings finde ich es schade, dass es keinen ‚Alt-Star‘ gibt, weil ich mich immer freue, wenn auch alte Stars dabei sind. Und ich finde es schade, dass es keinen Paradiesvogel gibt“, sagt Julian F.M. Stoeckel im gemeinsamen Interview mit KUKKSI und BUNTE.de.

Der Ex-Dschungelcamper hat auch verraten, auf welchen Kandidat er sich besonders freut: „Am meisten freue ich mich auf meine Freundin Nicole Belstler-Böttcher. Nicole wird bei den meistern Zuschauern nicht auf dem Zettel stehen, aber sie ist verrückt, lustig und schrill. Sie könnte eine neue Auflage von Larissa Marolt werden. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich freue mich aber auch auf Hardy Krüger jr., interessanter Mann stammend aus einer spannenden Schauspieldynastie. Ich freue mich aber auch auf Simone Ballack und Mirja du Mont (ich liebe Sky du Mont). Wenn jemand mit diesem großartigen Mann zusammen gewesen ist, kann sie nur eine tolle Persönlichkeit sein.“

Auf die Frage, ob zu viele Reality-Stars in der kommenden Staffel dabei sind, antwortet Julian F.M. Stoeckel: „Für meinen Geschmack braucht es nicht so viele Reality-Stars, weil wir genug andere spannende Persönlichkeiten haben, die ich gerne im Dschungelcamp sehen würde. Aber es ist der Zeitgeist, dass sie überall sind.“ Laut der bekannten Persönlichkeit könnten vor allem einige Kandidaten für Drama sorgen: „Ich glaube, dass wir bestimmt 50 Prozent haben an Leuten, die für Drama stehen: Stephan Dürr, Eva, Umut und Ariel auf jeden Fall…“

Die Teilnahme von Gil Ofarim sorgt im Vorfeld für heftige Kritik. Einige ehemalige Dschungelcamper forderten sogar, dass er seine Gage spenden soll. Zudem kündigten zahlreiche Zuschauer einen Boykott der Erfolgsshow an. Julian F.M. Stoeckel sieht das etwas anders und kann das nicht ganz nachvollziehen.

„Ich bin gespannt zu sehen, wie Gil versuchen wird, sein Image wieder zu reinigen“

Zu KUKKSI und BUNTE.de sagt Julian F.M. Stoeckel: „Ich finde die Teilnahme von Gil Ofarim nicht so kritisch. Das Dschungelcamp ist ja berühmt dafür, auch die von der Gesellschaft als skandalisiert eingeordnete Prominente einzuladen (Ingrid van Bergen, DAGOBERT, Helmut Berger oder Günther Krause beispielsweise). Gerade die Promienten, die von der Gesellschaft als ‚die Bösen‘ gesehen werden, haben am Ende am meisten zu erzählen. Ich bin gespannt zu sehen, wie Gil versuchen wird, sein Image wieder zu reinigen. Aber vielleicht will er es auch gar nicht mehr geraderücken und wird noch Einen draufsetzen. Das ist doch spannend! Oder nicht? Den für seine Tat ist er verurteilt worden und grundsätzlich besteht nach Verbüßung einer Strafe ein Anspruch auf soziale Wiedereingliederung, die Resozialisierung. Wir werden schauen, ob sie gelingt?“

Julian F.M. Stoeckel ordnet die Dschungelcamp-Staffel ein – ab dem 23. Januar 2026 bei KUKKSI und BUNTE.de.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.