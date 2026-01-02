Connect with us

    Dschungelcamp 2026: Die Kandidaten sind offiziell bekannt

    Dschungelcamp 2026
    Das Dschungel-Fieber bricht wieder aus: Am 23. Januar 2026 startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. RTL hat die Kandidaten offiziell bestätigt. 

    Während sich andere im Januar im Fitnessstudio quälen, startet bei RTL das wahre Ausdauerprogramm: der 17-tägige Dschungel-Marathon. Ab Freitag, 23. Januar 2026, heißt es wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – täglich zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr, live aus Australien bei RTL und auf RTL+.

    Zwölf Stars erleben im Dschungelcamp spektakuläre Prüfungen, emotionale Höhen und Tiefen und überraschende Wendungen. Sonja Zietlow und Jan Köppen führen mit Witz, Charme und Augenzwinkern durch den unterhaltsamsten TV-Marathon des Jahres. Dr. Bob ist natürlich auch wieder dabei.

    "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
    Dschungelcamp 2026: Der Starttermin ist bekannt!

    Die Stars haben ein Ziel: die Dschungelkrone und 100.000 Euro Preisgeld. In der 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ tauschen diese Stars Luxus gegen Lagerfeuer, Routine gegen Risiko und Komfort gegen Chaos.

    Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten

    • Ariel (22), Reality-Star
    • Umut Tekin (28), Reality-Star
    • Patrick Romer (30), TV-Bauer
    • Samira Yavuz (32), Reality-Star
    • Eva Benetatou (33), Reality-Star
    • Gil Ofarim (43), Musiker
    • Simone Ballack (49), Unternehmerin
    • Mirja du Mont (49), Schauspielerin
    • Stephen Dürr (51), Schauspieler
    • Hardy Krüger (57), Schauspieler
    • Hubert Fella (57), Produkttest-Legende
    • Nicole Belstler-Boettcher (62), Schauspielerin

    Im Dschungel gibt es kein Entkommen, weder vor den spektakulären Dschungelprüfungen noch vor sich selbst und seinen prominenten Mitcampern. Zwischen Angst, Ekel und Erschöpfung zeigt sich, welcher Star Durchhaltevermögen besitzt, wer die Nerven verliert.

    RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.

