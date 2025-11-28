Dschungelcamp-Stars fordern: Gil Ofarim soll Gage an eine jüdische Einrichtung spenden

Sind die Kandidatinnen und Kandidaten der kommenden Dschungelcamp-Staffel komplett? Ein Name sorgt jedoch für Kopfschütteln bei den Fans und ehemaligen Dschungel-Stars: Angeblich soll Gil Ofarim nach Down Under ziehen.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ beschert RTL jedes Jahr Traumquoten und zählt zu einer der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Das Rätselraten um mögliche Kandidatinnen und Kandidaten beginnt meist schon einige Monate vor Staffelstart. Und auch in diesem Jahr brodelt die Gerüchteküche bereits gewaltig.

Zieht Gil Ofarim ins Dschungelcamp?

Doch ein Name sorgt für Kritik. Angeblich soll Gil Ofarim im Dschungelcamp dabei sein. Seine Teilnahme sorgt für Unmut bei den Fans und ehemaligen Dschungel-Stars! Hintergrund ist der antisemitische Skandal. Der Musiker hatte einen Hotelmitarbeiter in einem Instagram-Video beschuldigt, ihn wegen seines Davidsterns diskriminiert zu haben. Es folgte eine massive Empörung sowie Proteste vor dem Hotel. Der Fall landete vor Gericht – dort gestand der Sänger, dass er sich diese Geschichte ausgedacht habe. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

„Das ist ganz dünnes Eis, auf das sich RTL und Ofarim begeben“

Bei ehemaligen Dschungel-Stars sorgt das für Unmut, wenn Gil Ofarim tatsächlich im Dschungelcamp teilnehmen sollte und fordern, dass er seine Gage an eine jüdische Einrichtung spenden soll. „Das ist ganz dünnes Eis, auf das sich RTL und Ofarim begeben. Es wird alles wieder hochkochen und RTL wird ein paar Praktikanten brauchen, die den ganzen Tag Shitstorms löschen“, sagt Dschungel-Vize Pierre Sanoussi-Bliss in der „Bild“-Zeitung. Und weiter: „Ofarim kann nicht gewinnen. Aber wenn er gut von den Tantiemen seiner Eltern lebt, könnte er wenigstens seine Gage einer jüdischen gemeinnützigen Einrichtung spenden.“

Sarah Knappik sieht es ähnlich: „Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, fast jeder. Aber man darf nicht vergessen, dass er mit dieser Lüge fast dafür gesorgt hätte, dass Menschen ihre Existenz verlieren. Es wäre wünschenswert, wenn er einen großen Teil seiner Gage spendet. An die Menschen, die er geschädigt hat. Als Zeichen der Reue.“

Auch Fans äußern Kritik: „Es wurde eine Grenze überschritten“

Auch bei zahlreichen Fans ist die Empörung groß. „Wenn Gil Ofarim ins Camp zieht, werdet ihr sehr viele Fans verlieren, auch mich! Es wurde eine Grenze überschritten und für solche Menschen darf es keine Bühne mehr geben!“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. „RTL schreckt auch vor nichts zurück! Ein Skandal“, heißt es in einem anderen Kommentar. Dennoch: Noch hat RTL die Kandidaten nicht offiziell bekanntgegeben – derzeit ist seine Teilnahme an der Show bisher nur ein Gerücht.