Wegen Gil Ofarim: Zuschauer drohen 2026 mit Dschungelcamp-Boykott

Bei RTL geht das Dschungelcamp am 23. Januar 2026 in eine neue Runde. RTL hat nun die Kandidaten offiziell bekanntgegeben. Wegen der Teilnahme von Gil Ofarim drohen die Zuschauer mit einem Boykott.

In wenigen Wochen fällt der Startschuss in Australien. Dann wagen sich 12 Stars in das Dschungel-Abenteuer. Doch ein Kandidat löst Kritik und Diskussionen vor dem Staffelstart aus – die Rede ist von Gil Ofarim, welcher vor Gericht stand.

Skandal um Gil Ofarim – Was ist passiert?

Gil Ofarim veröffentlichte im Jahr 2021 ein Video. Darin warf er einem Hotelangestellten aus Leipzig Antisemitismus vor. Der Mitarbeiter soll dem Musiker angeblich den Check-in verwehrt haben, da einen Davidstern getragen hatte. Wie sich am Ende herausstellte: Diese Geschichte war frei erfunden. Wegen falscher Verdächtigung erhob die Staatsanwaltschaft daraufhin Anklage gegen Gil Ofarim. Gegen Auflagen wurde das Verfahren eingestellt.

Später gestand Gil Ofarim eine Falschaussage getroffen zu haben. „Zwei Jahre lang hat Gil Ofarim Mitarbeiter eines Leipziger Hotels des Antisemitismus beschuldigt. Nun hat er gestanden, dass er gelogen hat. Damit hat Gil Ofarim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt“, teilte der Zentralrat der Juden damals mit.

Wegen Dschungelcamp-Teilnahme drohen die Zuschauer mit einem Boykott

Aufgrund der Teilnahme von Gil Ofarim im Dschungelcamp wird RTL teilweise heftig kritisiert. Und einige Zuschauer drohen sogar mit einem Boykott der Show. „Das war es für mich für immer, eine Sendung, die Ofarim eine Bühne gibt ist für mich tot und ich hoffe, dass viele andere es genauso sehen“, schreibt ein User bei Instagram. „Ok, die erste Staffel, die ich nicht gucken werde. Gil ist für mich einfach nicht tragbar mit dem, was er getan hat“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Auch für RTL ist die Teilnahme von Gil Ofarim mit Risiken verbunden. Zwar könnte das für viel Aufmerksamkeit sorgen, jedoch der Show auch schaden. Und für Gil Ofarim steht viel auf dem Spiel. Denn für ihn wird sich entscheiden, ob er in der TV-Branche eine Zukunft hat oder seine Karriere endgültig vorbei ist. Für Gil Ofarim ist der Dschungel die letzte Chance auf eine Rückkehr in die Öffentlichkeit.

Ex-Dschungelcamper fordern: Gil Ofarim soll seine Gage spenden

Einige ehemalige Dschungelcamper forderten bereits, dass Gil Ofarim seine Gage spenden sollte. „Das ist ganz dünnes Eis, auf das sich RTL und Ofarim begeben. Es wird alles wieder hochkochen und RTL wird ein paar Praktikanten brauchen, die den ganzen Tag Shitstorms löschen“, sagte Dschungel-Vize Pierre Sanoussi-Bliss vor einigen Monaten in der „Bild“-Zeitung. Und weiter: „Ofarim kann nicht gewinnen. Aber wenn er gut von den Tantiemen seiner Eltern lebt, könnte er wenigstens seine Gage einer jüdischen gemeinnützigen Einrichtung spenden.“

Ex-Dschungel-Queen Sarah Knappik sieht es so ähnlich: „Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, fast jeder. Aber man darf nicht vergessen, dass er mit dieser Lüge fast dafür gesorgt hätte, dass Menschen ihre Existenz verlieren. Es wäre wünschenswert, wenn er einen großen Teil seiner Gage spendet. An die Menschen, die er geschädigt hat. Als Zeichen der Reue.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.