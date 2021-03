Ist es für unseren Kopf schädlich, wenn wir telefonieren?

Laut der Bundesnetzagentur haben wir Deutschen im Jahr 2018 rund 119 Milliarden Gesprächsminuten telefoniert! Ein krasser Wert. Aber wie schädlich ist es eigentlich, wenn ich dauernd telefoniere und meinen Kopf der Strahlung aussetze?

Unser Handy sendet Strahlung aus. Das ist nötig, damit wir Daten senden und empfangen können. Ohne Handystrahlung könnten wir also auch gar nicht telefonieren. Aber wie gefährlich ist sie für uns, wenn wir uns den elektromagnetischen Wellen aussetzen?

So gefährlich ist die Handystrahlung

Natürlich gibt es dazu sehr viele Studien. Immerhin ist es ein Alltagsgegenstand, den jeder von uns besitzt. Dennoch wissen wir super wenig darüber, was die Strahlung mit unserem Körper macht. ,,Grund für diese Einstufung waren hauptsächlich Bevölkerungsstudien, die zum Teil auf ein erhöhtes Risiko für die bösartige Hirntumorart Gliom und den gutartigen Hirntumor Akustikusneurinom bei intensiver Mobilfunktelefon- oder Handynutzung hingedeutet hatten”, sagt die Biologin Dr. Sarah Drießen vom Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit an der RWTH Aachen gegenüber den apotheken-umschau.de. Wenn wir unser Handy lange Zeit an unserem Körper tragen oder sogar direkt neben unserem Handy schlafen, dann kann das Auswirkungen auf unseren Körper haben. Migräne oder auch andere Nebenwirkungen sind möglich. Doch wie groß der tatsächliche Schaden sein kann, ist bis heute noch unbekannt.

So schützt du dich vor der Strahlung

Zum einen solltest du nie mit deinem Handy ins Bett gehen und direkt neben deinem Handy schlafen. Also Smartphone raus aus dem Bett! Ebenso wäre es von Vorteil, wenn du es nicht direkt in deiner Hose den ganzen Tag mit dir herumträgst, sondern vielleicht auch einfach mal auf dem Tisch oder woanders liegen lässt. Die Strahlung sollte nicht den ganzen Tag auf deinen Körper einprasseln. Telefoniere mit Kopfhörern. So musst du dein Handy nicht immer an dein Ohr halten und schützt dich somit vor den Wellen. Schon gelesen? Das sind die 4 besten Alternativen zu Whatsapp!