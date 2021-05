Homeschooling: Die richtige Uhrzeit zum Lernen

Wenn man es normalerweise jahrelang in der Schule mit seinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zu lernen, dann fällt es einem manchmal gar nicht so leicht, zu Hause lernen zu müssen. Das ist auch total normal. Damit du aber dennoch erfolgreich bist, haben wir einen super wichtigen Tipp.

Neben guter Ernährung, ausreichend Bewegung und natürlich auch genug Pausen zwischen dem Lernen, gibt es eine Sache, die manchmal total unterschätzt wird. Und zwar, dass man auch zur richtigen Uhrzeit lernt. Jeder von uns hat nämlich seine eigene produktive Uhrzeit.

Probleme im Homeschooling

Jeder von uns hat seine eigene innere Uhr. Für den einen ist 21 Uhr schon total spät, für jemand anders ist es wiederum die perfekte Uhrzeit zum Lernen. Zu Hause zu lernen ist nicht immer einfach. Die Lernbedingungen sind nie gleich und oft muss man sich allein durch den Stoff durchbeißen. Genau deshalb ist es wichtig, dass du effektiv arbeitest. Du kannst mehrere Stunden versuchen, den Stoff zu lernen. Wenn du dich dabei aber unwohl fühlst oder dich nicht konzentrieren kannst, dann bringt dir das alles nichts. Genau deshalb ist es für deinen Erfolg wichtig, dich und deinen Körper kennenzulernen.

So klappt das Lernen zu Hause

Natürlich hängt dein Erfolg von sehr vielen Faktoren ab. Wenn man sich zu wenig bewegt, kaum an der frischen Luft ist oder sich nicht ausgewogen ernährt, dann ist es viel schwerer zu lernen. Doch wenn du darauf achtest und deinem Körper auch regelmäßig Gutes tust, dann kann es sein, dass eine Stunde tägliches Lernen so viel effektiver ist, als mehrere Stunden sich selbst zu quälen. Eine Sache, die total unterschätzt wird, ist die richtige Uhrzeit. Überlege selbst oder mache einfach mal den Test, in welcher Zeit du dich am besten konzentrieren kannst und wann du den meisten Erfolg hast. So mancher von uns ist am Abend so viel besser im Lernen als andere. Schon gelesen? Das machen Energy Drinks mit deinem Körper.