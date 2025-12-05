„Hartz und herzlich“: RTLZWEI kündigt längere Pause der Sozialdoku an

Über mehrere Stunden laufen die Sozialdokus wie „Hartz und herzlich“ täglich bei RTLZWEI. Doch nun müssen die Fans stark sein: Die Sendung wird bald pausieren.

Seit 2016 zieht „Hartz und herzlich“ ein Millionenpublikum in den Bann. Sowohl die Folgen aus den Benz-Baracken in Mannheim als auch aus dem Blockmacherring in Rostock sind bei den Zuschauern sehr beliebt.

Schon in den Mittagsstunden zeigt RTLZWEI täglich die ersten Folgen von „Hartz und herzlich“ – sowohl um 18.05 Uhr, als auch manchmal in der Primetime laufen neue Episoden der Sozialdoku. Neben „Hartz und herzlich“ hat der Sender mit „Armes Deutschland“, „Hartz Rot Gold“ und „Hartes Deutschland“ noch weitere Sozialreportagen im Programm. Und die Quoten sprechen für sich: Das Zuschauerinteresse ist riesig.

„Hartz und herzlich“ geht rund um Weihnachten in die Pause

Doch nun ist Schluss – zumindest vorerst. Denn der Sender schickt „Hartz und herzlich“ sowie die weiteren Sozialdokus in die Pause. Denn rund um Weihnachten hat der Sender eine Sonderprogrammierung und wird ausschließlich Spielfilme zeigen. Die letzte Folge von „Hartz und herzlich“ läuft am 19. Dezember 2025 – erst im neuen Jahr wird es offenbar mit der Sozialreportage weitergehen.

RTLZWEI zeigt rund um Weihnachten nur Spielfilme

Zwar pausieren die Sozialdokus, jedoch hat der Sender zahlreiche Spielfilm-Klassiker im Programm. So läuft am zweiten Weihnachtstag der Zeichentrickfilm „Das letzte Einhorn„. In der Primetime setzt der Sender auf die legendäre „Stirb langsam“-Reihe. Der erste Teil der „Stirb langsam“-Reihe ist 1988 entstanden und revolutionierte seinerzeit das Action-Genre. Der Film läuft an Heiligabend um 20.15 Uhr, der zweite Teil folgt am ersten Weihnachtsfeiertag. Auch tagsüber punktet der Sender mit bekannten Klassikern: So läuft nicht nur „Das fliegende Klassenzimmer“ (23.12. um 12.15 Uhr), sondern auch „Heidi“ (26.12. um 6.55 Uhr) sowie „Ein Geschenk von Bob“ (26.12. um 10.50 Uhr). Auch zwischen den Tagen dürfte der Sender zahlreiche Spielfilme zeigen und sein normales Programm über Bord werfen.