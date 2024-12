„Heidi“: Das wurde aus Kinderstar Noley Thornton

„Heidi“ erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Schließlich zählt er zu einer der bekanntesten Kinderfilmen überhaupt. Meist wird der Film in der Weihnachtszeit ausgestrahlt. Durch den Streifen wurde Noley Thornton zum Star und feierte ihren Durchbruch. Doch was wurde eigentlich aus dem ehemaligen Kinderstar?

Der Film „Heidi“ ist ein echter Klassiker und wird vor allem immer wieder an Feiertagen, aber besonders in der Weihnachtszeit, im Fernsehen ausgestrahlt. Obwohl der Film schon mehr als 20 Jahre alt ist, erfreut er sich auch noch heute großer Beliebtheit. Noley Thornton erlangte durch den Familienklassiker große Bekanntheit und hatte damit ihren Durchbruch. Die Schauspielerin ist am 30. Dezember 1983 in den USA geboren. Die frühere Kinderdarstellerin wurde vor allem durch den Film „Heidi“ im Jahr 1993 bekannt. Von 1993 bis 1995 war sie außerdem in der Fernsehserie „Beverly Hills 90210“ zu sehen. Ihre Karriere als Schauspielerin begann aber schon viel eher.

In diesen Rollen war die Schauspielerin zu sehen

Im Jahr 1990 war die Schauspielerin erstmals in dem Fernsehfilm „Danielle Steel: Der Preis des Glücks“ zu sehen, im gleichen Jahr folgte eine Rolle in dem Streifen „Der Riese aus den Donnerbergen“. Neben „Heidi“ im Jahr 1993 war sie in noch vielen weiteren Produktionen zu sehen – darunter „Zurück in die Vergangenheit“ (1991), „Rendezvous im Jenseits“ (1991), „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ (1991), „Tequila und Bonetti“ (1992), „L.A. Law – Staranwälte, Tricks, Prozesse“ (1993), „Star Trek: Deep Space Nine“ (1994) oder „The Martin Short Show“ (1994) zu sehen.

Das macht Noley Thornton heute

Zuletzt folgten noch Rollen in „Der Klient" (1996) oder „Die kleinen Reiter" (1996). In „It's Spring Training, Charlie Brown!" lieh sie ihre Stimme. Zuletzt war Noley Thornton in der Fernsehserie „Ein Wink des Himmels" im Jahr 1998 zu sehen. Die Schauspielerin hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und arbeitet nicht mehr vor, sondern hinter der Kamera. Denn heute ist die Ex-Kinderdarstellerin als Produktionsassistentin und Regisseurin tätig. Über ihr Privatleben ist nichts bekannt.