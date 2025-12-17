„Hartz und herzlich“ feiert Jubiläum – RTLZWEI plant zwei Sonderausgaben

Im Jahr 2016 ging „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI erstmals auf Sendung. Die Sozialdoku entwickelte sich zu einem riesigen Erfolg und hat den Sender nachhaltig geprägt. Zum 10-jährigen Jubiläum sind zwei Sonderausgaben zur Primetime geplant.

Die erste Folge von „Hartz und herzlich“ wurde am 20. Februar 2016 bei RTLZWEI ausgestrahlt. Seitdem gewährt die von UFA Show & Factual produzierte Sozialdokumentation einen authentischen Einblick in das Leben von Menschen, die in Armut leben – über Monate und Jahre hinweg. Respektvoll, nah und ohne Script: Das echte Leben schreibt die Geschichten – von großen Herausforderungen bis zu kleinen Glücksmomenten. Immer wieder zeigt das Format, wie viel Herzlichkeit und Zusammenhalt selbst unter schwierigen Bedingungen möglich ist.

Zwei „Hartz und herzlich“-Sonderausgaben zum Jubiläum

Für das Jubiläum hat sich RTLZWEI etwas Besonderes einfallen lassen. In zwei Primetime-Sonderausgaben am 6. und 13. Januar 2026 treffen erstmals Mitwirkende aus verschiedenen Städten zusammen. Dabei kommt es zu berührenden, lustigen, manchmal auch tiefgründigen Begegnungen.

Die Sozialdokumentation kann eine beeindruckende Bilanz vorweisen: Insgesamt wurden mehr als 700 Folgen produziert, die zusammen über 37.000 Sendeminuten umfassen. In dieser Zeit haben die Kamerateams der UFA Show & Factual mehr als 500 Menschen begleitet – in 20 verschiedenen Städten quer durch ganz Deutschland. Begleitet wurden alle Höhen und Tiefen des Alltags, viele bewegende Momente und auch immer wieder ganz besondere Ereignisse: So wurden bei „Hartz und herzlich“ bereits zwölf Hochzeiten und die Geburten von vierzehn Kindern gefeiert.

„Zehn Jahre ‚Hartz und herzlich‘ – das bedeutet zehn Jahre echte Geschichten, echte Gefühle und echtes Vertrauen. Wir sind überaus dankbar für die Offenheit der Menschen, die uns in ihr Leben lassen. Ich zolle ihnen großen Respekt dafür. Sie zeigen uns ihre Sorgen, ihre Hoffnungen und ihre Träume – und genau das macht dieses Format so besonders. ‚Hartz und herzlich‘ gewährt einen unverfälschten Einblick in die Realität der Menschen, die wir begleiten – und dieser Einblick berührt und bewegt. Mein besonderer Dank gilt auch unserem großartigen Team hinter der Kamera, das mit Leidenschaft, Respekt und unermüdlichem Einsatz dafür sorgt, dass diese Geschichten erzählt werden können“, sagt Ralf Jühe, Executive Director UFA Show & Factual.

Konstanze Beyer, Programmdirektorin Factual & Doku und Chefredakteurin RTLZWEI: „‚Hartz und herzlich‘ ist eine tragende Säule im Programm von RTLZWEI. Als Langzeitbeobachtung sozialer Realitäten ist die Reihe einmalig im deutschen Fernsehen. Sie hat den Blick auf Menschen, die Sozialleistungen beziehen oder nur wenig verdienen, verändert. ‚Hartz und herzlich‘ zeigt sie nicht bloß als anonyme Statistiken oder passive Opfer, sondern als Familien, Freunde und Nachbarn, die anpacken und zusammenhalten. Viele unserer Protagonisten und Protagonistinnen sind zu Promis des echten Lebens geworden, denen die Zuschauer Anteilnahme und Respekt zeigen. Damit leisten UFA Show & Factual und RTLZWEI einen wertvollen Beitrag zu einer empathischen Debatte über Solidarität in der Gesellschaft.“