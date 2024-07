„Hartz und herzlich“: Pascal leidet unter schwerer Augenkrankheit

In den vergangenen Jahren erlebte Pascal aus „Hartz und herzlich“ viele Höhen und Tiefen. Immer dabei: Ein RTLZWEI-Kamerateam, welchen den 23-Jährigen in stressigen Alltagssituationen begleitete. Nun enthüllt der Sozialdoku-Star, an welcher Krankheit er leidet und weshalb diese große Auswirkungen auf den Alltag hat.

Die Bewohner aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ sind zum Kult geworden – so auch Pascal. Der 23-Jährige hat sich nicht nur durch die Sendung einen Namen gemacht, sondern startete in den vergangenen Monaten auch eine Influencer-Karriere. Bei TikTok berichtet Pascal auch aus seinem Leben – dort hat er jetzt auch verraten, dass er aufgrund einer schweren Augenkrankheit erhebliche Beeinträchtigungen im Alltag hat.

Pascal hat sich mehrmals unters Messer legen lassen

Die Zuschauer haben sich immer wieder die Frage gestellt, weshalb Pascal eigentlich so schlecht sehen kann. Bei TikTok hat er jetzt verraten, was wirklich dahintersteckt und warum er sich mehrmals unters Messer legen musste. „Ich habe seit meiner Geburt bis jetzt schon mehrere OPs hinter mir. Man hat versucht, dass meine Augen besser werden“, sagt der „Hartz und herzlich“-Star auf der Videoplattform.

„Hartz und herzlich“-Star ist fast blind

Trotz einiger Operationen habe sich die Augenkrankheit nicht verbessert. Mittlerweile sei Pascal sogar fast blind, wie er weiter offenbart. „Sie wurden immer schlechter und schlechter, sodass ich auf einem Auge 9,5 Dioptrien habe – das bedeutet kurz vor blind. Auf dem anderen Auge habe ich 7,5 Dioptrien“, sagt der Mannheimer.

Seine geringe Sehkraft wirkt sich auch enorm auf den Alltag aus. „Wenn ich kleingedruckte Sachen lesen muss oder die Kommentare, sehe ich sie nicht direkt. Mir fällt es auch manchmal schwer, weil ich meine Augen dann überanstrengen muss, um etwas zu lesen“, erzählt er seiner Community. Und auch bei der Jobsuche steht Pascal vor einigen Hürden. Denn die klein geschriebenen Texte kann er laut dem Portal mannheim24 kaum lesen. Dennoch versucht er das Beste, aus der Situation zu machen und blickt trotz der Einschränkungen positiv in die Zukunft.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich ab 16:05 Uhr.