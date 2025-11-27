„Hartz und herzlich“: Pascal für tot erklärt – „Finde das eine bodenlose Frechheit“

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ wurde bei Facebook für tot erklärt. Das will der Protagonist jedoch nicht auf sich sitzen lassen und prüft rechtliche Schritte.

Immer wieder werden bekannte Persönlichkeiten bei Facebook für tot erklärt. Darunter waren schon TV-Größen wie Günther Jauch oder auch kürzlich „Berlin – Tag & Nacht“-Star Lutz Schweigel. Auch die Darsteller aus „Hartz und herzlich“ bleiben davon nicht verschont: Vor einiger Zeit ging die Meldung in den sozialen Netzwerken rum, dass Dieter verstorben sei.

Nun hat es den nächsten Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ getroffen. Derzeit kursiert die Meldung, dass Pascal verstorben sei. Auch hier handelt es sich um einen Fake und entspricht nicht der Wahrheit. Der Bürgergeld-Empfänger schäumt vor Wut. „Also Leute, ich finde das eine bodenlose Frechheit“, lässt der 24-Jährige bei TikTok verlauten. Und er kündigt an: „Es werden rechtliche Schritte eingeleitet!“

Pascal erhofft sich durch Fake-Todesmeldung mehr Follower

Jedoch sieht Pascal an der Fake-Todesmeldung einen Vorteil. Denn er erhofft sich dadurch mehr Aufmerksamkeit und damit eine höhere Reichweite. Damit rächt er sich an den Zuschauern – vor allem an denen, welche die Fake-Todesmeldung in Umlauf gebracht haben: „Sollen die Leute weiter so einen Shitstorm verbreiten. […] Ist gut für mich und meine Reichweite“, lässt er verkünden.

Dann appelliert er noch an die Zuschauer: „Also hört auf damit. Irgendwann passiert es mal wirklich und dann glaubt es keiner mehr und das wäre sehr blöd!. […] Das kann euch richtig Ärger einbringe.“

Immer wieder sorgt Pascal für Kopfschütteln bei den Zuschauern – und wird damit auch zur Zielscheibe. Denn er ist ein bekennender Arbeitsverweigerer und umgeht mit Tricks die Maßnahmen des Jobcenters. Damit ist er zumindest manchmal durchgekommen. Pascal wollte mit 23 Jahren sogar schon Rente beantragen. Auch mit seiner Mutter Beate gab es immer wieder Stress – diese hat ihn zwischenzeitlich sogar aus der Wohnung geworfen und Pascal lebte teilweise auf der Straße.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.