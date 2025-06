„Dreist und unverschämt“: „Hartz und herzlich“-Pascal will Rente mit 23 Jahren beantragen

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ist ein spezieller Fall. Der Protagonist lehnt jegliche Arbeit ab und verweigert auch die Maßnahmen des Jobcenters. Nun will er Rente beantragen – und das mit 23 Jahren! Bei den Zuschauern stößt das Vorhaben auf massive Kritik.

In Deutschland wird immer wieder über das Rentenalter diskutiert. Das reguläre Renteneintrittsalter wird schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Pascal aus „Hartz und herzlich“ hat noch nie gearbeitet – und will mit 23 Jahren bereits in Rente gehen. Der Protagonist sagt offen im TV, dass er keine Lust zum Arbeiten habe. Mit einigen Tricks konnte er zudem die Maßnahmen des Jobcenters umgehen.

Pascal hatte bisher zwar einige Maßnahmen des Jobcenters angefangen, jedoch hat er diese auch schnell wieder abgebrochen – unter anderem, weil der Anfahrtsweg zu lang war. Schuld hätte jedoch nicht er, sondern wie immer die anderen: „Ich hab schon viele Maßnahmen gemacht und viele sind gescheitert, weil die Leute sehr unkooperativ waren“, erklärte er bei „Hartz und herzlich“. „Da sehe ich dann nicht ein, noch irgendetwas zu machen, da blocke ich direkt ab“, so der 23-Jährige.

Mit dem Jobcenter legt er sich immer wieder an: „Ich bin mit dem Chef nicht auf einen Nenner gekommen. Es kam immer wieder dasselbe mit der Maßnahme und ich habe da keine Lust mehr auf das Kindergartenspiel. Entweder wir finden gemeinsam eine Lösung oder wir lassen es und man findet anderweitig eine Lösung.“

„Sie sind eigentlich noch so jung und eigentlich können Sie arbeiten gehen“

Um Maßnahmen oder Jobangebote zu umgehen, kam er auf eine Idee: Er geht mit 23 Jahren einfach in Rente! Damit scheint er jedoch keinen großen Erfolg zu haben. „Sie sind eigentlich noch so jung und eigentlich können Sie arbeiten gehen“, erklärte ein Arzt bei „Hartz und herzlich“.

Zuschauer können das Verhalten von Pascal nicht nachvollziehen

Dass er überhaupt Rente beantragen will, damit er nicht mehr arbeiten müsse, stößt bei den Zuschauern auf Unverständnis. „Verstehe ich nicht! Er kann in einem Call-Center arbeiten! Gibt so viele, die auch Homeoffice anbieten. Dieses Verhalten ist unmöglich!“ oder „Der Typ geht gar nicht. Der Prinz, der auf dem Teppich sitzt und wartet, bis ihm eine Penthouse-Wohnung in den Schoß fällt und nicht arbeiten muss“, schreiben die User in den sozialen Netzwerken.

Auch eine andere Zuschauerin wird bei einem Video auf YouTube deutlich: „Anfang 20, noch kein Blatt zerrissen… Kann privat im Garten arbeiten, kann zu jeder Party laufen, kann zum Amt laufen, sein Geld anfordern, aber will keine Maßnahme beziehungsweise (angepasste) Arbeit annehmen… Will stattdessen die Sofort-Schlaraffenland-Rente… Wie dreist und unverschämt kann man eigentlich sein?“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.