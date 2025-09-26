„Goodbye Deutschland“-Star Nadescha Leitze am Flughafen von Polizei abgeführt

Nadescha Leitze wollte von Berlin nach Palma zurückfliegen. Doch am Airport erlebte der „Goodbye Deutschland“-Star ein Horror-Szenario und wurde dann sogar von der Polizei abgeführt! Was ist passiert? Bei KUKKSI erzählt Nadescha Leitze die ganze Geschichte.

Nadescha Leitze reiste am 25. September 2025 von Palma nach Berlin für einen Termin. Am Abend wollte die bekannte Persönlichkeit wieder mit Ryanair zurückfliegen. Doch der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin wurde der Flug verwehrt – und das ohne ersichtlichen Grund!

Kurz vor dem Abflug gab es offenbar einen Cyberangriff – aus dem Grund funktionieren die Anzeigen an den Gates nur bedingt. Die Passagiere sollten genau am Airport schauen, von welchen Gates die Flüge gehen. Ryanair hat dann schließlich ein Gate mitgeteilt – zu diesem ist auch Nadescha Leitze gelaufen.

„Dort war eine Mitarbeiterin, welche gerade Videotelefonie gemacht hatte. Bevor ich jedoch ewig hier stehe und das falsch ist, habe ich an das Glas geklopft und gefragt, ob ich kurz stören kann. Daraufhin kam keine Antwort und hat sich umgedreht. Dann habe ich die Dame nochmal angesprochen und habe sie gefragt, ob das Gate bleibt. Sie erklärte, woher sie das wissen soll und ich soll auf den Monitor schauen. Dort stand jedoch Barcelona und nicht Palma. Ich solle halt gucken, meinte die Mitarbeiterin. Ich habe gefragt, ob das auch etwas freundlicher geht“, erklärt Nadescha Leitze im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Die Mitarbeiterin war extrem schroff und unfreundlich. Und wollte Nadescha Leitze keine Auskunft darüber geben, welches Gate das Richtige wäre. „Ich habe gefragt, ob ich ihren Namen bekommen könnte, da ich mich aufgrund der Unfreundlichkeit beschweren will. Sie meinte, den brauche ich nicht. Daraufhin habe ich gesagt, dass ich ein Foto machen müsste, denn ich brauche ja einen Beweis. Sie meinte, ich werde heute nicht mehr nach Palma fliegen – zunächst habe ich die Aussage nicht ernst genommen“, so die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin.

Und dann eskalierte plötzlich der Streit: „Ich habe mich auf einen Platz gesetzt und habe gewartet. Dann kam die Mitarbeiterin mit einem Security-Mitarbeiter an und er meinte, ich hätte ein Foto von ihr gemacht. Ich habe es nur angedroht, aber habe kein Foto gemacht, da ich weiß, dass man das aus Datenschutzgründen nicht machen darf. Dann wollten die mein Telefon durchschauen. Ich habe gesagt, sie sollen doch die Polizei holen, dann dürfen sie auch mein Telefon checken. Der Sicherheitsmann hat dann versucht zu vermitteln – ich habe kein Foto gemacht und habe gefragt, was denn eigentlich das Problem wäre.“

Plötzlich rückt die Polizei an – und begleitet Nadescha Leitze aus dem Airport

Einige Augenblicke später rückte dann tatsächlich die Polizei an. „Und dann hieß es, dass ich nicht mitfliegen dürfte. Für mich unverständlich, denn man kann doch niemanden den Flug verwehren, nur weil die Flughafen-Mitarbeiterin unfreundlich ist. Ich habe gesagt, dass die Polizei doch bitte kommen sollte, um das zu klären. Daraufhin kamen dann drei Beamte, die auch versucht haben, mit der Mitarbeiterin zu sprechen. Das hat aber nichts genutzt. Ich bin nochmal zu der Dame hin und habe gefragt, was genau die Gründe wären, dass ich nicht fliegen darf. Dort hieß es, dass ich gelogen hätte wegen des Fotos. Ich habe zu der Dame gesagt, dass sie knackenhohl wäre – aber erst, nachdem safe war, dass ich nicht mehr mitfliegen kann. Dann meinte sie, das sei ja jetzt auch noch eine Beleidigung. Die war aber im Nachhinein und nicht davor. Ich bin zu der Dame sogar noch hin und habe mich für das ‚knackenhohl‘ entschuldigt“, erzählt Nadescha Leitze.

Schließlich wurde Nadescha Leitze dann von der Polizei aus dem Flughafen nach draußen begleitet. „Die Polizei hat dann irgendwann gesagt, dass das hier nichts mehr bringt. Die Polizei hat mich dann herausgeleitet, da sie sicherstellen müssen, dass ich auch den Airport verlasse. Da war weder eine Gefährdung, noch eine Beleidigung – da war einfach nichts. Ich habe der offensichtlich nicht gepasst“, erzählt sie uns.

Liegt hier möglicherweise eine Diskriminierung vor? Nadescha Leitze musste eine Nacht unfreiwillig in Berlin verbringen. Mit der Hotelnacht und einem zusätzlichen Flug am kommenden Tag sind zusätzliche Kosten entstanden. Die Mallorca-Auswanderin will sich mit allen Mittel juristisch gegen die Airline wehren und das nicht auf sich sitzen lassen.