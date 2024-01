Genialer Trick: So schält man das Frühstücks-Ei in wenigen Sekunden!

Eier sind günstige Proteinlieferanten und dazu auch noch total lecker. Das Frühstücks-Ei muss jedoch geschält werden und kann vor allem am Morgen eine nervige Angelegenheit sein. Mit einem genialen Trick ist das Ei jedoch blitzschnell in wenigen Sekunden geschält.

Zum Frühstück gehört für die meisten Menschen ein gekochtes Ei einfach dazu. Und ein solches Ei eignet sich auch perfekt als Snack zwischendurch. Wenn es sich jedoch nicht gut pellen lässt, ist der Frust groß – vor allem dann, wenn das Eiweiß an der Schäle hängen bleibt. Mit einem einfachen Trick ist das Ei jedoch sofort geschält.

Mit dieser Methode lässt sich das Ei in wenigen Sekunden schälen

Das Ei gibt man in ein Gefäß und gießt dazu Wasser rein. Danach kommt das Ei in den Behälter, macht den Deckel darauf und schüttelt das Gefäß kräftig. Der Effekt: Die Schale zerbröselt und lässt sich danach blitzschnell abziehen. Dass das Eiweiß an der Schale hängen bleibt, ist bei dieser Methode äußerst unwahrscheinlich. Aber Vorsicht: Der Trick funktioniert nur bei hartgekochten Eiern.

Auch diese Tricks können helfen

Der Wasser-Trick ist effektiv – aber es gibt noch weitere Methoden. Zum Kochwasser kann man einen Teelöffel Natron dazugeben – die Eier lassen sich danach wunderbar schälen. Ein weiterer Trick: Die Schale der Eier gleich nach dem Kochen rundum anschlagen. Danach legt man das Ei für rund 30 Sekunden ins kalte Wasser und kann es anschließend ohne Probleme schälen.

Warum lassen sich einige Eier schwer schälen?

Einige Eier lassen sich hervorragend schälen, andere dafür umso weniger. Ob es sich gut schält oder nicht, hängt mit dem Alter von dem Ei zusammen. Ist das Ei sehr frisch, lässt es sich deutlich schwieriger prellen. Der Grund ist simpel: Das hängt damit zusammen, dass die Bindung zwischen den Schalenhäutchen noch sehr stark ist. Die Schale bleibt dann oft am Eiweiß hängen. Eigentlich ist das gar nicht schlecht, denn so kann man sicher gehen, dass es sich um ein frisches Ei handelt. Mit den genannten Tricks ist das Schälen eines frischen Eies aber jetzt ein Kinderspiel. Schon gelesen? Mit diesem Hausmittel platzen Eier beim Kochen nie wieder