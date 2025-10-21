Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Fans empört: Erneut technische Panne bei „Promi Big Brother“

    gepostet am

    Finale bei "Promi Big Brother" 2025
    Joyn / Willi Weber

    Voting-Chaos bei „Promi Big Brother“: Aufgrund technischer Probleme ist Andrej Mangold wieder ins Haus eingezogen. Nun kam es auch im Finale zu einer technischen Panne. 

    Nicht alle Anrufe von Andrej Mangold konnten gezählt werden – aus dem Grund ist der ehemalige Bachelor wieder ins Haus zurückgekehrt. Bedenken äußerte danach auch Sarah-Jane Wollny, ob alle Anrufe für sie gezählt wurden. Nun kam es im Finale erneut zu einer technischen Panne.

    Nach einem Spiel landeten Laura Maria Lettgen und Harald Glööckler auf der Nominierungsliste. Die Zuschauer sollten danach abstimmen, wer die Show verlassen muss. Neben Anrufen oder SMS konnten die Zuschauer auch in der Joyn-App abstimmen. Diese fiel während der Abstimmung jedoch aus.

    Die Reality-Stars Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny ziehen bei "Promi Big Brother" ein
    Nach Andrej Mangold: Kam es auch bei Sarah-Jane Wollny zur "Promi Big Brother"-Panne?

    „Während des Votings kam es zu einem Ausfall der Joyn-App“

    „Während des Votings kam es zu einem Ausfall der Joyn-App. Das Ergebnis stand aber zu diesem Zeitpunkt schon fest“, versicherte Moderatorin Marlene Lufen. Für die weiteren Exits konnte die App dann nicht mehr verwendet werden.

    Über die technischen Probleme in der Joyn-App informierte SAT.1 nicht nur in der Live-Show, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Und dort zeigen sich die Fans empört. „Bodenlos! Jetzt behaupten, dass das Voting zu dem Zeitpunkt des Ausfalles schon abgeschlossen war! Die Möglichkeit abzustimmen ging von Anfang an bis zum Ende des Votings nicht“, schreibt eine Userin.

    Vor allem aus Sicht der österreichischen Zuschauer sei das Voting nicht fair, lassen einige User in den Kommentaren verlauten: „Niemals, wenn Österreich nur per App abstimmen kann. Das ist Betrug, sowohl an Erik als auch an den Zuschauern“ oder „Das ist doch aber nicht fair, wenn die Österreicher nur per App abstimmen können und dann genau das nicht geht…“, schreiben die Follower bei Instagram. Am Ende schaffte es Erik auf den fünften Platz, welcher nach seinem Exit im Studio zusammengebrochen ist. Als Sieger ging Jimi Blue Ochsenknecht hervor.

    In this article:, , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023