    „Promi Big Brother“ 2025: Andrej Mangold zieht zurück ins Haus – das ist der Grund

    Andrej Mangold bei "Promi Big Brother" 2025
    Bei „Promi Big Brother“ musste Andrej Mangold gehen. Doch nun feiert er plötzlich sein Comeback im Haus. Grund dafür ist eine technische Panne beim Voting. 

    Andrej Mangold musste gestern das „Promi Big Brother“-Haus verlassen. Beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer kam es zu einem technischen Fehler, sodass nicht alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind. „Big Brother“ steht immer für Fairness und Transparenz – auch in diesem Fall. Deshalb darf Andrej umgehend ins Haus zurückkehren. Er wird bereits heute, um 14:00 Uhr im 24/7-Livestream auf Joyn wieder einziehen.

    Beim Voting gab es eine technische Panne

    Das seit gestern Abend laufende Voting, wer im Haus bleiben soll, wird gestoppt, die Stimmen werden zurückgesetzt. Ab 14:00 Uhr startet das Voting per Telefon, SMS und über die Joyn-App neu. Alle Anrufe und SMS der Zuschauer, die sich seit gestern Abend mit Abgabe ihrer Stimme auch am laufenden Gewinnspiel beteiligt haben, bleiben für das Gewinnspiel erhalten.

    Andrej Mangold bei "Promi Big Brother" 2025
    "Promi Big Brother" 2025: Andrej Mangold hat seinen Vater über 20 Jahre nicht gesehen

    „Andrej muss wieder ins Haus und das Voting muss wiederholt werden“

    Über technische Probleme berichteten bereits zahlreiche Fans in den sozialen Netzwerken. „Wenn die Leitung von Andrej dicht war, sollte Sat.1 sich schämen und ihn zurückholen. Mit einer ehrlichen Entschuldigung, warum das passieren konnte“, schrieb beispielsweise ein Fan bei Instagram. Ein anderer Zuschauer meint: „Promi BB, Andrej muss wieder ins Haus und das Voting muss wiederholt werden! Es kann doch nicht sein, dass jemandem durch technisches Versagen die Chance auf den Gewinn genommen wird.“

    Die Zuschauer forderten eine Rückkehr von Andrej Mangold ins Haus – diesem Wunsch kommt SAT.1 nun nach. Der ehemalige Bachelor zieht heute Nachmittag wieder in den Rohbau ein. Wie darauf wohl die anderen Kandidaten reagieren werden? Das zeigt der Livestream ab 14 Uhr bei Joyn und SAT.1 in der Live-Show um 22.30 Uhr.

