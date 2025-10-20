Connect with us

    „Promi Big Brother"-Finale: Erik bricht im Studio nach Exit zusammen!

    Erik bei "Promi Big Brother" 2025
    Erik alias Satansbratan ist im Finale bei „Promi Big Brother“ ausgeschieden und belegt den fünften Platz. Nach seinem Exit ist der Influencer vor laufenden Kameras zusammengebrochen.

    Andrej Mangold ist als Erster im Finale bei „Promi Big Brother“ ausgeschieden. Bei dem Spiel in der Arena mussten die übrigen fünf Finalisten Jimi Blue Ochsenknecht, Laura Blond, Harald Glööckler, Michael Naseband und Erik Seidel alias Satansbratan Pappkartons stapeln.

    Erik bricht vor laufenden Kameras weinend zusammen

    Erik hatte jedoch überhört, dass bei dem Spiel die Höhe der Pappkartons entscheidend ist. Die Türme von Erik und Michael Naseband waren jedoch nicht hoch genug. Zwischen den beiden Kandidaten mussten nun die Zuschauer entscheiden, wer aus der Show fliegt. Erik hat die wenigsten Anrufe bekommen. Nach seinem Exit brach der Influencer vor laufenden Kameras weinend zusammen. Sowohl die Moderatoren als auch die anderen Kandidaten mussten ihn trösten.

    Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025
    Pinar Sevim hat heftige Liebeskrise - denkt aber wegen ihrer Augenbrauen über "Promi Big…
    Erik bei "Promi Big Brother" 2025

    Joyn

    Die weiteren Finalisten kämpfen um den Sieg und müssen zu verschiedenen Challenges antreten. Bei den Kandidaten, die am schlechtesten abschneiden, entscheiden die Zuschauer über ihr Schicksal.

    Andrej Mangold nimmt seinen Auszug gelassen

    Andrej Mangold nahm seinen Exit gelassen. Schließlich ist er bereits vor zwei Tagen ausgeschieden und durfte aufgrund einer Voting-Panne wieder ins Haus zurückkehren. „Danke trotzdem für jeden einzelnen, der angerufen hat“, sagte der Ex-„Bachelor“ bei seinem Auszug. „Das war völlig absurd. Ich war ja schon raus. Und dann heißt es auf einmal, irgendwas ist schiefgegangen“, so Andrej Mangold.

    Dass er nach seinem Wiedereinzug es ins Finale geschafft hat, überraschte den ehemaligen Rosenkavalier: „Dass ich dann Karina und Achim überlebt habe, hätte ich selber nie gedacht.“ Wer holt sich den Titel und damit die Siegprämie von 100.000 Euro? Bald werden es die Zuschauer erfahren.

