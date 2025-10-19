Nach Andrej Mangold: Kam es auch bei Sarah-Jane Wollny zur „Promi Big Brother“-Panne?

Aufgrund einer Voting-Panne darf Andrej Mangold wieder ins „Promi Big Brother“-Haus zurück. Um kurz nach 14 Uhr am Sonntagabend zog der Ex-„Bachelor“ wieder ein. Nun meldet sich Sarah-Jane Wollny mit einer überraschenden Bitte an ihre Fans bei Instagram zu Wort.

Beim Zuschauer-Voting am 18. Oktober kam es zu technischen Problemen. Die krasse Konsequenz: Andrej Mangold darf nach seinem Rauswurf wieder ins „Promi Big Brother“-Haus einziehen.

Voting-Panne bei Andrej Mangold

Der Sender verkündete in einer Mitteilung: „Beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer kam es zu einem technischen Fehler, sodass nicht alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind. Big Brother steht immer für Fairness und Transparenz – auch in diesem Fall. Deshalb darf Andrej umgehend ins Haus zurückkehren.“

Kam es auch bei Sarah-Jane Wollny zu technischen Problemen?

Ist es möglicherweise nicht das erste Mal, dass es zu technischen Problemen beim Zuschauer-Voting kam? Denn nun hat sich Sarah-Jane Wollny in einem Statement zu Wort gemeldet. Möglicherweise kam es auch bei ihr zu einer Panne – zumindest vermutet das die Tochter von Silvia Wollny.

„Ihr süßen Mäuse, der Andrej darf wieder einziehen, weil das SMS- und Telefon-Voting nicht funktioniert hat und mich würde jetzt ganz einfach mal interessieren, weil ich dann auch einige Nachrichten bekommen hatte, dass ein paar SMS bei mir nicht durchgegangen sind, ob – wenn ihr für mich gevoted habt – ob da alles durchgegangen ist, SMS und Anrufe. Wenn nicht, dann wäre ich euch unglaublich dankbar, wenn ihr mir zum Beispiel SMS, die nicht durchgegangen sind, davon ’nen Screenshot schicken könnt, damit ich mir mal ein Bild davon machen kann“, sagt Sarah-Jane Wollny in einem Video bei Instagram.

Denn auch bei der 27-Jährigen haben sich einige Zuschauer beschwert: „Mich interessiert, ob das eine einmalige Sache war, weil ich das jetzt schon bei mehreren Personen gehört habe, die zwar nicht ausgeschieden sind, aber dass man da keine SMS schicken konnte beziehungsweise die nicht durchgegangen sind oder die Anrufe nicht durchgegangen sind.“ Da bleibt abzuwarten, wie das Ganze ausgehen wird.

SAT.1 und Joyn zeigen „Promi Big Brother“ täglich.