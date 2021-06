Energy Drinks: Darum solltest du sie nie mit Alkohol trinken!

Oft wird in Clubs und Bars harter Alkohol mit Energy Drinks gemischt und hat sich so seit mehreren Jahren auch fest etabliert. Dabei ist das aber alles andere als gesund. In Kombination kann sie unserem Körper nämlich noch mehr schaden, als es Energy Drinks und Alkohol es sowieso schon tun. Wir von KUKKSI verraten dir auch, warum das so ist.

Vodka mit Energy Drinks zu vermischen wird ein immer größerer Trend. Vor allem beim Feiern. Oft denkt man sich dabei, dass das einen ja einem noch mehr Ausdauer und Energie geben müsste. Doch das ist ein absoluter Mythos. Das Gegenteil ist nämlich der Fall und birgt gewisse Risiken in sich.

Ist man durch Vodka-E fitter?

Lange Nächte, Tanzen, Feiern und einfach nur abgehen. Zum einen will man bisschen Alkohol trinken, zum anderen aber auch lang wach bleiben. Da dürfte ja Vodka-E perfekt sein, oder? Das denkt man gern, wenn man dem Namen Glauben schenken darf. Doch das Gegenteil ist eher der Fall. Zum einen drohen körperliche Schäden wie Herzrhythmusstörung, Bluthochdruck und Austrocknung des Körpers. Vor allem, wenn man sich sehr viel bewegt, kann es zur Dehydration kommen. Die Wirkung des Energy Drinks kann man ihm nicht absprechen. Man fühlt sich auf jeden Fall wacher und fitter. Dabei kann man den eigenen Alkoholpegel nur schwer einschätzen. Genau deshalb wird dann gern über den Durst getrunken.

Das Gefährliche an dieser Mischung

Es gibt gleich mehrere gefährliche Wirkung dieses „Cocktails“. Zum einen wird man durch den Alkohol müder, doch der Energy ist aufputschend. Das kann unseren Körper durcheinanderbringen. Herzrasen oder Schweißausbrüche sind deshalb keine Seltenheit. Zum anderen kann es sehr aufdrehen und einen selbst sehr schnell überschätzen. Beispielsweise im Straßenverkehr. Diese Wirkungen wurden bereits in mehreren Studien belegt. Deshalb warnt auch die Verbraucherzentrale des Saarlandes vor dem Konsum der Getränke in Kombination. Schon gelesen? Darum solltest du ein Stück Seife ins Bett legen.