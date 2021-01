DSDS 2021: RTL schneidet Michael Wendler komplett raus!

Nun also doch! Bei RTL lief am Dienstagabend die erste Folge der neuen Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”. Dort war Kurzzeit-Juror Michael Wendler noch zu sehen. Doch das ändert sich ab der kommenden Folge: Der Sender schneidet den Sänger komplett aus der Sendung raus.

Im Oktober hat Michael Wendler sein überraschendes Jury-Aus bei “Deutschland sucht den Superstar” verkündet. Er begründete die Entscheidung mit der Corona-Pandemie und machte der Bundesregierung sowie RTL schwere Vorwürfe. Dazu stellte er wilde Thesen auf. Der Sender distanzierte sich bereits damals sofort von dem Sänger: “Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler. Sowohl zum Ausstieg aus DSDS als auch von seinen Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich”, teilte RTL damals in einem Statement mit.

RTL mit harten Konsequenzen

Das Problem: Zum Zeitpunkt seines Ausstieges waren die Castingfolgen bereits abgedreht. Michael Wendler ist deshalb in 13 Folgen noch zu sehen – eigentlich. Denn nun zieht RTL doch die Notbremse. Hintergrund ist ein weiterer Eklat, welcher sich am Tag der Auftaktfolge ereignete. Denn kurz davor fand der Corona-Gipfel statt. In einem Statement in den sozialen Netzwerken verglich der Sänger die Schutzmaßnahmen mit Konzentrationslagern. Ein Screenshot ging durch die sozialen Netzwerke. Damit hat der Sänger nun endgültig eine rote Linie überschritten und RTL greift nun zu drastischen Maßnahmen: Michael Wendler soll komplett aus DSDS rausgeschnitten werden, wie eine Sendersprecherin gegenüber KUKKSI bestätigte.

Senderboss meldet sich zu Wort

“Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. In Zeiten, in denen es darum geht, durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt gemeinsam eine schwere Krise zu bewältigen, wird RTL mit einer Unterhaltungsshow nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren”, teilt Senderboss Jörg Graf in einem Statement mit. Michael Wendler wird somit nach Beendigung der Zusammenarbeit im vergangenen Herbst auch aus allen bereits fertig produzierten Folgen der Castingshow DSDS geschnitten.

Der Screenshot von Michael Wendler ging durch die sozialen Netzwerke und wurde auch von einigen Promis geteilt, welche sich empört über den Sänger zeigten – so auch Oliver Pocher. “Das ist nur noch dreist, widerlich und asozial… Dieser Vergleich hinkt auf ALLEN Ebenen… Wenn es noch sowas wie letzte „Sympathien“ gab, verspielst Du sie hiermit KOMPLETT!”, schrieb der Entertainer beim Kurznachrichtendienst Twitter. Wie RTL und deu Produktionsfirma UFA Show & Factual diese Herausforderung umsetzen werden, bleibt abzuwarten. RTL und TVNOW zeigen DSDS immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2021: Plattform für Michael Wendler? RTL reagiert auf Kritik!