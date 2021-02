DSDS 2021: Diese 10 Kandidaten mussten im Recall gehen!

Bei “Deutschland sucht den Superstar” traten die besten 44 Kandidaten im Recall an. Doch für einige Sängerinnen und Sänger war schon wieder Schluss, denn sie konnten die Jury nicht überzeugen – aber wer musste seine Koffer packen?

Im Josephssaal, dem Festsaal des Klosters Bronnbach, traten die Kandidaten in Dreier und Vierer Gruppen vor der Jury an. Den besten Auftritt lieferte die Gruppe aus Kevin Jenewein, Jan-Marten Block, Marvin Frederic Ventura Estradas und Starian Dwayne McCoy. Sie performten “Giant” von Calvin Harris & Rag’n‘Bone Man und bekamen Standing Ovations von der Jury und ein direktes Ticket in die nächste Runde.

Obwohl das seine Gruppe nicht ganz verstehen konnte, kam auch Shada Ali eine Runde weiter. Dieter Bohlen meinte zu ihm: “Wir finden dich einfach hochinteressant. Irgendwie feiern wir dich für deine komische. verrückte Art. Das ist irgendwie geil. Das wird niemand auf diesem Planeten verstehen: Du bist weiter.”

Diese 10 Kandidaten mussten DSDS verlassen

Vincenzo Decaro

Hisham Morscher

Deniz Bagciman

Benjamin Lulaj

Claudia Greco

Ilire Citaku

Isabelle Wabnik

Lena-Loreen Kürschner

Giuliano Martins

Stanislav Surins

Wer schafft es in den Auslandsrecall?

Die übrig gebliebenen Kandidaten inklusive die vier Goldenen CD Kandidaten – also 34 Kandidaten – machten sich mit dem Bus auf die Reise und freuten sich schon auf den Auslands-Recall in der Sonne. Doch anstatt am nächsten Flughafen, landete die Truppe zur großen Enttäuschung wieder im Regen am Kloster! Am nächsten Samstag müssen sie in der anliegenden Scheune des Klosters performen – mit Kühen als Gästen inklusive. Erst dann stellt sich heraus, wer mit zum Auslands-Recall nach Mykonos fahren darf. Wer kann die Jury überzeugen und darf mit nach Griechenland reisen? RTL und TVNOW zeigen “Deutschland sucht den Superstar” immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2021: Das sind die Top 44-Kandidaten!