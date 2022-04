Din Omerhodzic und Tina Umbricht: Kommt nach DSDS die Hochzeit?

Sind Din Omerhodzic und Tina Umbricht das neue DSDS-Traumpaar? Die Kandidaten stehen nicht nur auf der Bühne in den Liveshows, sondern zwischen den beiden hat es auch ziemlich gefunkt. Bei KUKKSI erzählen die Turteltauben, was ihre Pläne nach der Castingshow sind.

Erst waren sie Konkurrenten, jetzt sind sie das Traumpaar der diesjährigen DSDS-Staffel: Din Omerhodzic und Tina Umbricht sind zusammen! Gefunkt hat es jedoch nicht direkt bei den Dreharbeiten, sondern auf einer Party – dort haben sie lange geplaudert und sind sich schließlich näher gekommen. „Sie hatte vorher noch einen Freund gehabt, ich hatte davor auch mit jemanden was. Zu dem Zeitpunkt waren wir beide Single, haben uns super verstanden und irgendwann ist es einfach passiert“, erzählt Din Omerhodzic im exklusiven Interview mit KUKKSI.

„Im Februar hat es zwischen uns gefunkt, was ein halbes Jahr nach den Dreharbeiten beim Auslandsrecall war. Die Abigail hatte ihren Geburtstag gefeiert und ich bin aus der Schweiz angereist. Din studiert Medizin in Potsdam und war daher gleich in der Nähe von Berlin. Er ist dann spontan auf die Party gekommen und dann hat es auch gefunkt“, verriet Tina Umbricht. Und was sind die Pläne nach DSDS? „Wir haben schon übers Zusammenziehen gesprochen, aber zuerst wollen wir nach der DSDS-Zeit etwas Urlaub am Strand machen. Über Hochzeit haben wir noch nicht groß gesprochen, aber es kommt wie es kommt“, sagt due Kandidatin.

Hochzeitspläne nach DSDS?

Für Din Omerhodzic wäre es der größte Traum, mit seiner Liebsten in eine Wohnung zu ziehen. „Sie wohnt noch in der Schweiz, ich wohne in Frankfurt, aber studiere in Berlin. Sie kann es sich sehr gut vorstellen, in Berlin zu leben. Das wäre eine gute Option. Ich würde mir das auch sehr wünschen“, sagt er zu KUKKSI. Und auch einer Hochzeit wäre er nicht abgeneigt: „Ich habe auch nichts dagegen, sie zu fragen. Ich würde sie auch fragen, wenn ich die Möglichkeiten dazu hätte. Für eine Verlobung muss man seiner Liebsten auch einen ordentlichen Ring geben können und ich bin noch immer ein armer Student. Man sollte auf den richtigen Moment warten.“

Starten Din Omerhodzic und Tina Umbricht auch musikalisch durch?

Nicht nur privat, sondern auch musikalisch könnte sich das Paar zusammen eine Karriere vorstellen. „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch mit Tina zusammen auf der Bühne zu stehen. Es ist wunderschön, dass ich endlich mal mit jemanden singen kann. Es gibt Songs, wo ich meine Stimme nicht so hoch bekomme, aber sie ihre schon und deshalb würde das auch perfekt passen. Da haben wir sehr gute Möglichkeiten“, so Din Omerhodzic. Und auch Tina Umbricht wäre dem nicht abgeneigt: „Das klingt gut. Wir haben tatsächlich noch nie darüber gesprochen, aber unsere beiden Stimmen zusammen würde sicher sehr gut klingen.“ RTL und RTL+ zeigen die Live-Shows von DSDS immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2022: Din Omerhodzic und Tina Umbricht sind ein Paar!