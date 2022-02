Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

14 Tanzpaare wagen sich ab dem 18. Februar 2022 bei „Let’s Dance“ auf das Tanzparkett. Die Jury, aber auch die Zuschauer entscheiden, wer es in die nächste Runde schafft oder auch die Show verlassen muss. Doch wer ist schon raus und noch dabei? KUKKSI gibt hier einen Überblick!

„Let’s Dance“ bedeutet eiserne Disziplin, harte Arbeit und Wochen voll Schweiß und schmerzenden Muskeln. Kaum eine Show im deutschen Fernsehen verlangt ihren bekannten Teilnehmern so viel ab! Und dennoch brennen 14 neue Prominente darauf, bei dem erfolgreichen RTL-Showhighlight das Tanzbein zu schwingen. In 13 spannenden Shows, moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski haben die ambitionierten Stars die Möglichkeit, ihr Rhythmusgefühl einem Millionenpublikum unter Beweis zu stellen und Zuschauer und Jury mit fesselnden Performances zu begeistern. Woche für Woche warten neue Herausforderungen auf die Teilnehmer, immer wieder müssen neue Tanzstile erlernt werden: Von Walzer und Foxtrott über Samba, Cha-Cha-Cha und Contemporary bis hin zu Freestyle. Und in jeder Woche scheidet ein Tanzpaar aus dem Wettbewerb aus. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die 15. Staffel der Tanzshow und Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen auch 2022 die Performances.

Das sind die Kandidaten

Hardy Krüger Jr. (53, Schauspieler)

(53, Schauspieler) Riccardo Basile (30, Fernseh- und Sportmoderator)

(30, Fernseh- und Sportmoderator) Sarah Mangione (31, Schauspielerin & Moderatorin)

(31, Schauspielerin & Moderatorin) Timur Ülker (32, Schauspieler)

(32, Schauspieler) Amira Pocher (29, Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau)

(29, Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau) Bastian Bielendorfer (37, Autor & Comedian)

(37, Autor & Comedian) Caroline Bosbach (32, Nachwuchspolitikerin und Autorin)

(32, Nachwuchspolitikerin und Autorin) Cheyenne Ochsenknecht (21, Instagrammerin und Model)

(21, Instagrammerin und Model) Mathias Mester (35, Leichtathlet)

(35, Leichtathlet) Michelle (49, Sängerin)

(49, Sängerin) Mike Singer (21, Musiker)

(21, Musiker) Janin Ullmann (40, Moderatorin, Journalistin & Podcasterin)

(40, Moderatorin, Journalistin & Podcasterin) Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49, Prinzessin und Unternehmerin)

(49, Prinzessin und Unternehmerin) René Casselly (25, Zirkusartist)

Welche Promis sind ausgeschieden?

Sobald die ersten Kandidaten rausgeflogen sind, erfahrt ihr es hier.

Wer wird der Gewinner von „Let’s Dance“?

Wer nimmt das Training auf die leichte Schulter? Welcher Promi entpuppt sich als wahres Naturtalent und wer tanzt sich am Ende mit viel Fleiß und Charme in die Herzen der Zuschauer? Neben tänzerischem Geschick geht es in den Live-Shows aber auch darum, das Publikum perfekt zu unterhalten. Nur wer die Jury und die Zuschauer mit seiner Performance überzeugt, hat eine Chance auf den Titel „Dancing Star 2022“. Die Punktwertung der Jury sowie die Anrufe und SMS-Nachrichten der Fernsehzuschauer entscheiden auch in diesem Jahr darüber, für wen sich die Mühen des Trainings gelohnt haben und wer ausgetanzt hat. Im großen Finale stehen sich schließlich nur die besten Tanzpaare gegenüber und tanzen um den Titel „Dancing Star 2022“. RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ ab dem 18. Februar 2022 immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: Kandidaten, Tanzprofis, Sendetermine & Drehort – alle Infos zur Staffel!