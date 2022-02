Let’s Dance 2022: Kandidaten, Tanzprofis, Sendetermine & Drehort – alle Infos zur Staffel!

Es geht wieder los: Bei RTL schwingen die Stars wieder das Tanzbein! Denn am 18. Februar startet die neue Staffel von „Let’s Dance“. Welche Kandidaten nehmen diesmal teil? Und wann wird die Show eigentlich immer ausgestrahlt? KUKKSI gibt einen Überblick.

Der Kampf um den Titel „Dancing Star 2022“ startet auch diesmal mit der großen Kennlernshow, ebenso wie die regulären Live-Shows moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, bei der die 14 prominenten Kandidaten erfahren, mit welchem Profitänzer sie in den folgenden Wochen oder gar Monaten das Tanzparkett unsicher machen werden. Woche für Woche werden die Stars dann schwitzen, über Muskelkater stöhnen und vor allem über sich hinauswachsen – um einem Millionenpublikum am Freitagabend ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Das sind die Kandidaten

Model Cheyenne Ochsenknecht

Schauspielerin Sarah Mangione

GZSZ-Star Timur Ülker

Schauspieler Hardy Krüger Jr.

Schlagerstar Michelle

Para-Athlet Mathias Mester

Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach

Moderatorin Amira Pocher

Comedian Bastian Bielendorfer

Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann

Moderator Riccardo Basile

Musiker Mike Singer

Lilly zu Sayn-Wittgenstein

„Ninja Warrior“ René Casselly

Das sind die Tanzprofis

Andrzej Cibis

Christian Polanc

Christina Luft

Ekaterina Leonova

Evgeny Vinokurov

Isabel Edvardsson

Kathrin Menzinger

Malika Dzumaev

Massimo Sinató

Patricija Ionel

Renata Lusin

Vadim Garbuzov

Valentin Lusin

Zsolt Sándor Cseke

Wer sitzt in der Jury?

Die Kandidaten müssen jede Woche ums Weiterkommen kämpfen – in jeder Folge fliegt ein Star aus der Show, welche die Jury und Zuschauer nicht überzeugen konnten. An der Jurybesetzung hat sich wenig geändert: Dabei sind diesmal wieder Turniertänzer Joachim Llambi, Tänzerin Motsi Mabuse und Choreograf Jorge González. Insgesamt kann ein Juror wieder 10Punkte vergeben – gemeinsam mit dem Zuschauervoting entscheidet sich, welche Kandidaten es in die nächste Runde schaffen. Und auch bei der Moderatation hat sich nichts geändert: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich werden die Show auch diesmal wieder präsentieren.

Das sind die Sendetermine

Folge 1: 18.02.2022 um 20.15 (Kennlernshow)

18.02.2022 um 20.15 (Kennlernshow) Folge 2: 25.02.2022 um 20.15

25.02.2022 um 20.15 Folge 3: 04.03.2022 um 20.15

04.03.2022 um 20.15 Folge 4: 11.03.2022 um 20.15 Uhr

11.03.2022 um 20.15 Uhr Folge 5: 18.03.2022 um 20.15 Uhr

18.03.2022 um 20.15 Uhr Folge 6: 25.03.2022 um 20.15 Uhr

25.03.2022 um 20.15 Uhr Folge 7: 01.04.2022 um 20.15 Uhr

01.04.2022 um 20.15 Uhr Folge 8: 08.04.2022 um 20.15 Uhr

08.04.2022 um 20.15 Uhr Folge 9: 22.04.2022 um 20.15 Uhr

22.04.2022 um 20.15 Uhr Folge 10: 29.04.2022 um 20.15 Uhr

29.04.2022 um 20.15 Uhr Folge 11: 06.05.2022 um 20.15 Uhr

06.05.2022 um 20.15 Uhr Folge 12: 13.05.2022 um 20.15 Uhr (Halbfinale)

13.05.2022 um 20.15 Uhr (Halbfinale) Folge 13: 20. Mai um 20.15 Uhr (Finale)

Wo wird „Let’s Dance“ gedreht?

Die Folgen von „Let’s Dance“ sind auch diesmal wieder live. Produziert wird die Show in den MMC Studios in Köln-Ossendorf. Hier wird nicht nur „Let’s Dance“ gedreht, sondern noch viele weitere Formate – dazu zählen beispielsweise die RTL-Shows „Deutschland sucht den Superstar“, „Das Supertalent“ oder Serien wie „Unter uns“.