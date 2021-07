Diese 5 Hobbys machen dich jeden Tag schlauer!

Du weißt irgendwie nie so richtig, was du mit der freien Zeit nach der Schule oder vielleicht auch nach der Arbeit machen sollst? In diesem Artikel findest du nicht nur Hobbys, die interessant und spannend sind, sondern dich täglich auch verbessern und klüger machen.

Natürlich will man in seiner Freizeit eigentlich nur entspannen und chillen. Doch auf Dauer kann das echt langweilig werden. Ein Hobby wäre da schon echt cooler – vor allem, weil man bei vielen Sachen dann auch sich selbst besser kennenlernt und verbessert. Wir haben mal die besten und schönsten herausgesucht.

Durch diese Hobbys wirst du klüger

Schach spielen

Das Brettspiel ist seit Jahrtausenden ein Klassiker und macht umso mehr Spaß, desto besser man es kann und Erfahrungen gesammelt hat. Vielleicht hast du sogar jemanden, der auch Lust hätte, gemeinsam mit dir Schachspielen zu lernen. So könnt ihr sogar immer gegeneinander spielen.

Filme in Originalsprache

Du magst lieber einfach nur Filme und Serien schauen? Warum dann eigentlich nicht in Originalsprache schauen? Immerhin ist es nie schlecht, Fremdsprachen zu verbessern oder sogar neue zu lernen. Vielleicht hören sich die originalen Stimmen besser an.

Ein Instrument lernen

Nicht nur, dass man seine Fingerfertigkeiten verbessert, was im Alltag echt nützlich ist. Man lernt sich auch richtig zu konzentrieren und in Ruhe etwas zu lernen. Man kann sich vom Alltag ablenken und sich nur auf diese eine Sache konzentrieren.

Malen

Vielleicht denkst du dir gerade ,,Neee, kann ich nicht“. Das ist aber gar kein Problem. Man kann nichts, was man nicht vorher geübt oder gelernt hat. Aber es kann super viel Spaß machen. Egal, ob Abstrakt oder Portraits. Es strengt unseren Kopf an und lässt uns dadurch innerlich wachsen.

Sport machen

Hm, klingt öde, muss es aber gar nicht sein. Vielleicht hast du eine Freundin, die darauf echt Lust hätte. So könntet ihr euch gegenseitig motivieren und findet dadurch sogar viel Spaß daran.