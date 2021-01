Diese 4 Fehler macht fast jeder nach dem Baden

Was gibt es Schöneres, als ein richtig schönes heißes Bad zu nehmen? Vielleicht nimmt man sich dann noch sein Tablet mit oder hört dabei Musik und entspannt sich total in der Wanne. Obwohl es so schön ist und wir es so genießen, machen die meisten von uns trotzdem dabei so manchen Fehler.

Man ist total gestresst von der Arbeit oder den ganzen Hausaufgaben. Was es besseres als ein schönes langes Bad? Wenn du gern und öfter baden gehst, solltest du diese sechs Fehler vermeiden. So schonst du nämlich deine Haut und der Badespaß ist auch viel größer.

Diese Fehler macht fast jeder beim Baden

Wir stressen uns

Man freut sich auf die heiße Wanne, dann setzt man sich rein. Aber schon nach ein paar Minuten denken wir darüber nach, was wir noch alles machen müssen und machen uns selbst viel zu viel Stress. Baden bedeutet zu entspannen und es auch einfach mal zu genießen. Schalte einfach mal ein paar Minuten für dich ab.

Richtige Wassertemperatur

Man lässt das ganze Wasser in die Wanne ein, freut sich währenddessen schon richtig darauf und stellt dann fest, dass das Wasser zu heiß oder zu kalt ist. Am besten solltest du bei einer Temperatur zwischen 32 bis 35 Grad Celsius baden. Wenn es zu heiß ist, schädigen wir unseren Gefäßen. Wenn es zu kalt ist, verengen sie sich nur und das ist auch nicht gut.

Richtige Uhrzeit

Oft baden wir einfach zur falschen Uhrzeit. Wenn wir nämlich ein heißes Bad nehmen, senkt sich die Körperkerntemperatur und das macht uns müde. Wenn du also vor dem Schlafengehen in die Wanne springst, ist es der perfekte Zeitpunkt.

Zu schnell abtrocknen

Wir genießen unser Bad, aber das Abtrocknen muss dann super schnell gehen. Deshalb rubbeln wir, was das Zeug hält. Aber bei aufgeweichter Haut ist das echt nicht gut und sollte man lieber vermeiden. Behandle deine Haut also vorsichtig und tupfe sie trocken. Schon gelesen? Darum solltest du im Winter nicht heiß duschen.