Darum solltest du im Winter nicht heiß duschen

Wenn man im Winter einen ausgedehnten Spaziergang gemacht hat, ist eine heiße Dusche das Schönste, was man seinem Körper zu Hause tun kann. Dabei solltest du aber gerade im Winter auf eine zu heiße Dusche verzichten. Der Grund dafür ist deine Haut.

Was gibt es Schöneres als eine heiße Dusche, wenn man gerade etwas am Frösteln ist? Eigentlich gar nichts. Und ab gehts unter die Dusche! Aber aufgepasst. Diesen Fehler machen super viele von uns. Das solltest du nämlich auf keinen Fall tun, wenn es draußen sehr kalt ist.

Darum solltest du im Winter nie heiß duschen

Dabei ist zu beachten, dass man nicht nur heiß duschen, sondern auch nicht heiß baden sollte. Grund dafür ist unsere empfindliche Haut – und genau deshalb könnte ein verlockendes Bad mehr schaden als nützen. Vor allem, weil wir im Winter eh schon sehr oft mit trockener und rissiger Haut zu kämpfen haben. Eine heiße Dusche könnte das dann noch verschlimmern. Etwa durch Rötungen, Juckreiz oder sogar Entzündungen. Deshalb musst du aber keinesfalls kalt duschen. Wenn du mit lauwarmen oder leicht erwärmten Wasser duschst, fühlt sich dann noch immer sehr gut an und es schadet auch nicht unserer Haut. Es würde aber auch schon sehr viel bringen, wenn du die Duschzeit einschränkst und nicht zu lange duschst oder badest.

Das kannst du gegen trockene Haut tun

Wenn du dennoch unter trockener und/oder rissiger Haut leiden solltest, kannst du mit verschiedenen Produkten nachhelfen. So helfen sehr viele verschiedene Öle und Fette, die der Haut Feuchtigkeit spenden. Viele Body Lotions mit wichtigen Proteinen und natürlichen Mineralstoffen sind besonders effektiv und gesund. Creme dich am besten direkt nach dem Duschen oder dem Bad ein und halte so deine Haut immer etwas feucht. Vor allem an den Händen ist es sehr wichtig, wenn es draußen kalt und trocken ist.