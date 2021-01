Darum solltest du Joghurt bei deiner Hautpflege verwenden

Nicht immer sind die chemischen Produkte aus den Drogeriemärkten die besten für euer Gesicht. Eigentlich sollte man schon skeptisch werden, wenn man gar keine Ahnung hat, was da hinten alles so drauf steht. Naturprodukte sind und bleiben eben die wohl schonendste Variante, wenn es um empfindliche Haut geht.

Es ist ja immer schön, wenn man ein bisschen mehr auf Chemie im Gesicht verzichten kann. Nicht alle Kosmetikprodukte sind tatsächlich gut für deine Haut – einige richten sogar noch mehr Schaden an! Immer mehr mehr Menschen schwören deswegen auf natürlichere Produkte und tatsächlich bringt es etwas! Das Beste daran: Du kannst gewisse Lebensmittel auch für deine Haut verwendet.

Die Haut regeneriert sich

Bei deinem nächsten Einkauf nimm vielleicht lieber einen Joghurt-Becher mehr aus der Kühlabteilung, denn das Milchprodukt bewirkt wahre Wunder. Es ist voll mit Eiweiß, die Vitamine A, B und C, sowie die essentiellen Mineralstoffe Calcium, Kalium, Magnesium und Zink sind ebenfalls enthalten. All das ist für unsere gestresst Haut vom Alltag fast schon das Beste, was du machen kannst.

Joghurt lässt sich gut kombinieren

An sich wäre Joghurts alleine schon eine angenehme Maske für deine Haut. Einfach zwei große Esslöffel auf dem Gesicht verteilen und circa zehn Minuten einwirken lassen. Wer mit unreiner Haut zu kämpfen hat, der kann wahlweise auch einen Teelöffel Honig untermischen. Doch auch als Peeling lässt sich Joghurt hervorragend verwenden.

Als Peeling und After-Sun-Lotion

Für das Peeling nimmst du dir einen Esslöffel Joghurt – wieder Honig für unreine Haut – und ein bis zwei Teelöffel Mandelkleie, um dem Peeling auch die nötige Konsistenz zu geben. Die Anwendung ist genauso wie bei anderen Peelings. Einmassieren, abwaschen, fertig. Doch auch in den Sommertagen ist Joghurt dein bester Begleiter – zumindest, wenn du deine Sonnencreme vergessen hast und nun an fruchtbaren Sonnenbrand leidest. Hier empfiehlt sich ebenfalls kalter Joghurt oder Aloe Vera.