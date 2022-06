Diese 4 Dinge solltest du nie bei einem Sonnenbrand tun

Ein Sonnenbrand gehört einfach zum Sommer dazu und das ist natürlich echt nicht angenehm. Auch wenn man noch so sehr darauf achtet – irgendwann passiert es jedem Mal. Und wenn es dir passieren sollte, dann ist es wichtig, ein paar Dinge zu beachten. Sonst könnte es nämlich noch schlimmer werden.

Grillen, Feiern und Sonnenbrand. Das gehört einfach jeden Sommer dazu, wenn man mit seinen Freunden unterwegs ist. Letzteres ist natürlich nicht so geil, aber passiert natürlich immer mal wieder. Damit er dann aber auch so schnell wieder verschwindet, wie er gekommen ist und deine Haut danach auch noch gut aussieht, gibt es ein paar Sachen zu beachten.

Diese Fehler solltest du bei Sonnenbrand vermeiden

Weiter in der Sonne schmoren

Falls du schon Sonnenbrand hast, dann solltest du dich auch dringend davor schützen. Creme dich ordentlich mit Sonnenöl ein und meide es, stundenlang in der puren Sonne zu sein. Gib deiner Haut die Zeit, die sie braucht, um sich wieder davon zu erholen. Ansonsten wird es nur noch schlimmer und kann für deinen Körper ernste Folgen haben.

Niemals Haut abziehen

Wenn sich deine Haut vom Sonnenbrand so langsam erholt und sich deine Haut schält, dann darfst du auf gar keinen Fall die Haut abziehen. So entstehen nur Flecken und die Sommerbräune ist schnell Geschichte. Dusche dich lieber öfter, damit lose Hautfetzen abgespült werden. Vorsichtig Hautcreme auftragen hilft auch.

Haut kühlen

Der Sonnenbrand lässt unseren Körper glühen. Die betroffenen Stellen sind dann immer sehr heiß. Kühlen hilft und tut auch sehr gut. Allerdings darf man das wiederum auch nicht zu stark machen. Das kann nämlich ebenso der Haut schaden. Nasse und kühle Umschläge sind dafür ein besseres Mittel.

Auf die leichte Schulter nehmen

Ein Sonnenbrand ist nicht immer gleich ein Sonnenbrand. So gibt es verschiedene Schweregrade. Oft nehmen wir es auf die leichte Schulter. Falls das Sonnen aber in einer tiefroten Farbe endet, dann ist ein Arztbesuch gar nicht mal so übertrieben. Beim zweiten Schweregrad ist nämlich schon ein Arztbesuch empfohlen. Das ist der Fall, wenn es leichte Blasenbildung und Juckreiz gibt. Weitgehende Zerstörung und Abschälen der Oberhaut ist dann schon der dritte Grad. Dabei ist ein Arztbesuch absolut notwendig.