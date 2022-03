Das perfekte Selfie: So klappt es!

Wer kennt es nicht? Man fühlt sich richtig gut und erlebt gerade einen richtig tollen Moment. Wie kann man das besser festhalten als mit einem Selfie? Doch irgendwie sehen sie nie so gut aus, wie man es sich vorstellt. Doch das gelingt dir im Handumdrehen besser. Du musst nur ein paar Kleinigkeiten beachten.

Mal spontan den perfekten Moment festzuhalten, bei dem auch wirklich alles auf dem Bild ist und man auch noch selbst darauf gut aussieht, ist echt gar nicht so einfach. Doch auch wenn man einfach mal nur Bilder für Social Media machen will und eigentlich auch gar keinen Stress hat, will es irgendwie nicht so richtig klappen. KUKKSI verrät dir, wie du es besser machen kannst.

4 Tipps für das perfekte Selfie

Achte auf Licht

Zu aller erst ist immer ganz wichtig, dass du schaust, woher das Licht kommt. Man sollte beispielsweise nie gegen die Sonne fotografieren. Am besten merkst du es dir so, dass du dich selbst immer zum Licht drehst, wenn du dich von vorn fotografierst. So wirst du gleichzeitig noch perfekt belichtet und das Bild besteht nicht nur aus Schatten. Zudem sieht man Details wie zum Beispiel deine Augenfarbe viel besser.

Von oben

Wenn du das perfekte Selfie schießen willst, dann solltest du dich bestenfalls von oben fotografieren. Das lässt dich und deinen Körper besser wirken. Zudem bekommt man echt viel auf den Hintergrund drauf. In Kombination mit gutem Licht, lässt es dein Gesicht und Körper schmal wirken, aber dein Gesicht ist immer noch gut im Vordergrund.

Ausstrahlung

Vor allem darf man aber eines nicht vergessen: Zu lachen. Wenn du bei den Fotos die Mundwinkel unten hast, dann sieht das auf einem Selfie nicht wirklich schön aus. Deine Ausstrahlung ist deshalb super entscheidend für die Qualität deines Fotos. Du solltest also mindestens lächeln, wenn du ein Foto machst.

Der Hintergrund

Versuche beim Hintergrund so viel wie möglich einzufangen. Vielleicht magst du ja dein Selfie auch auf eine bestimmte Sache ausrichten. Dann achte bestmöglich darauf, dass man es auch gut erkennt. Vielleicht auch so, dass du nicht zu viel oder vielleicht auch gar keine andere Menschen im Hintergrund hast, die das Motiv kaputt machen.