Das passiert im Körper: Darum sollte man täglich Oliven essen

Oliven sind aus der mediterranen Ernährung nicht wegzudenken. Die kleinen Steinfrüchte punkten mit vielen Nährstoffen. Aber was passiert beim Verzehr eigentlich im Körper?

Wer Oliven hört, denkt vor allem an Urlaub im Süden. Denn besonders in Ländern wie Italien, Griechenland oder Spanien gehören die Steinfrüchte einfach dazu. Sowohl grüne als auch schwarze Oliven gelten als sehr gesund. Denn sie sind reich an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium und Phosphat. Sie enthalten zudem viele Ballaststoffe. Aber was geschieht eigentlich im Körper, wenn man täglich Oliven zu sich nimmt?

Warum man regelmäßig Oliven essen sollte

Vorteil für Herz und Kreislauf

Oliven enthalten gesundes und ungesättigtes Fett. Der Verzehr trägt dazu bei, das Risiko von Arteriosklerose zu verringern und schützt vor Schlaganfall und Herzinfarkt. Studien belegen auch, dass ungesättigtes Fett auch zur Senkung des Blutdrucks beiträgt.

Unterstützung bei der Gewichtsabnahme

In Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und körperlicher Aktivität helfen Oliven dabei, lästiges Bauchfett loszuwerden. Die Steinfrüchte haben einen hohen Ölgehalt und sättigen deshalb – man verspürt weniger Appetit. Oliven gehören also bei jeder gesunden Diät dazu und sagen Pfunden den Kampf an.

Risiko von Diabetes und Fettleibigkeit wird verringert

Die ungesättigten Fettsäuren sorgen auch dafür, dass das Risiko für Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit verringert wird.

Oliven sind reich an guten Bakterien für den Magen

Oliven enthalten Lactobacillus – es handelt sich dabei um besonders gute Bakterien für den Magen. Je mehr gute Bakterien wir im Magen haben, umso weniger Entzündungen treten im Körper auf und ist besser für die Verdauung.

Sie beseitigen Schmerzen

Oliven sollen die Entwicklung von Enzymen hemmen, welche für Schmerzen und Entzündungen verantwortlich sind. Das geht aus mehreren Studien hervor.

Gut für die Knochen

Aus einigen Studien geht hervor, dass Oliven auch gut für die Knochen sein sollen. Der Verzehr verringert das Risiko von Knochenschwund.

Wirksam gegen Falten

Oliven sind auch ein echter Beauty-Booster! Denn die Steinfrüchte sagen Falten den Kampf an und sorgen für eine schöne Haut. Dafür verantwortlich ist die enthaltene Ölsäure, welche Falten um bis zu 20 Prozent reduziert.

Oliven als Krebsvorsorge

Oxidativer Stress und chronische Entzündungen können Schlüsselfaktoren für die Entstehung von Krebs werden. Die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften von Oliven schützen davor. Vitamin E, welches in Oliven enthalten ist, hat die Fähigkeit, freie Radikale im Fettgewebe zu neutralisieren.

Wie viele Oliven am Tag sind gesund?

Eine Obergrenze gibt es theoretisch nicht, wie viele Oliven man täglich essen soll. In Spanien wird jedoch seitens des Staat empfohlen, dass man als Erwachsener bis zu sieben Oliven täglich essen sollte. Wer allerdings sehr viele geschwärzte Oliven isst, kann aufgrund des enthaltenen Eisens Bauchschmerzen oder Verstopfung bekommen. Bei ungeschwärzte Oliven ist der Eisenanteil deutlich geringer.