Das ist ist der teuerste Schuh der Welt!

Würdest du für einen Schuh nie mehr als 200 Euro ausgeben? Dann wird dieser Luxus-Schuh dich völlig vom Hocker hauen. Schlappe 34.900 Euro kostet der neue Schuh von Leandro Lopes – damit ist er teuerste Schuh der Welt!

Normalerweise würde man so um die 100 Euro für Schuhe ausgeben – plus minus. Der eine ist bereit mehr zu zahlen, der andere weniger. Dass Stars gerne mal in einer anderen Welt leben beweist jetzt die Marke “Leandro Lopes”. Hier werden Schuhe im vier, wenn nicht sogar fünfstelligen Bereich gehandelt. Der “Nike Mag” zum Beispiel wird beispielsweise für einen Reseller- Wert von bis zu 25.000 Euro gehandelt – ja, ein Schuh. Du hast richtig gelesen.

35.000 €!!!

Auf der Instagram-Seite von Mohamad Sharif, dem Marketing Director von Leandro Lopes, wurde vor einigen Tagen die Bombe platzen gelassen. “They talk about expensive shoes, we let the numbers speak!” (Sie reden über teure Schuhe, wie lassen die Zahlen sprechen). Knackige 34.900 € ist das Paar wert. Wieso? Sie sind aus Krokodilleder angefertigt und nur ein einziges Mal erhältlich. Ob der Preis gerechtfertigt ist sei jetzt mal dahin gestellt.

Leandro Lopes – deutsche Fashion-Brand

Wer sich jetzt fragt wer oder was dieses Leandro Lopes ist: Kein Problem! Leandro Lopes ist eine deutsche Modemarke und etabliert sich immer mehr in den Luxusgeschäften, sowieso in den Garderoben der Stars und Sternchen. Stars wie Kylie Jenner, Neymar, aber auch Jason Derulo lassen sich von der Designer-Brand einkleiden. Mittlerweile ist Leandro Lopes auch in Einkaufszentren wie dem KaDeWe und dem Alsterhaus vertreten. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind am kriminellsten