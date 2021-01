Diese 3 Sternzeichen sind am kriminellsten

Durch das Sternzeichen ableiten wer alles kriminell ist und wer nicht? Klingt schon sehr weit her gegriffen – das FBI sieht das aber anders. Vor welchen Sternzeichen solltest du dich lieber fern halten und welche sind statisch gesehen keine Bedrohung für dich und deine Familie?

Die amerikanische Sicherheitsbehörde FBI hat eine Statistik erstellt, die alle Sternzeichen-Liebhaber bedenklich machen sollte. Diese Statistik zeigt auf welche Sternzeichen am ersten Serienmörder und Psychopathen sind. Ausgehend von den schon passierten Fällen, hat das FBI alle Geburtstage der Kriminellen veröffentlicht – woraus sich Durchschnitte der Sternzeichen ergeben. Hast du einen Freund, der Krebs ist? Dann solltest du vor ihm ganz besonders vorsichtig sein.

Diesen Sternzeichen solltest du lieber nicht trauen

Stier

Menschen mit dem Sternzeichen Stier lieben den Luxus. Ihn kann man vor allem mit materialistischen Dingen beeindrucken. So ist es also fast schon kein Wunder, dass der Stier Luxusgüter auch für alles auf der Welt besorgen würde. Diebische Fähigkeiten hat das Sternzeichen einfach im Blut und ist dort auch kriminell aktiv. Was Morde angeht kannst du beim Stier beruhigt ins Bett gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hier eher gering.

Schütze

Sowohl Ted Bundy als auch Pablo Escobar sind Schützen gewesen. Schon sehr verdächtig, oder? Dieses Sternzeichen ist nämlich gerne der Chef wenns ums Grobe geht und überlässt nur die kleinen Aufgaben anderen. Wenn es um die “wichtigen” Dinge geht machen sich Schützen gerne mal die Hände schmutzig. Buchstäblich gerne. Morde sind schon fast sein Hobby.

Krebs

Nummer eins der kriminellsten Sternzeichen: Krebs. Sie wirken eigentlich sehr emphatisch und feinfühlig, doch genau diese emotionale Art ist ihr und vielleicht auch dein größtes Verhängnis. Sie haben oft Stimmungsschwankungen, die explosionsartig aus ihnen herausschießen. Meistens handelten es sich hier um Taten aus Eifersucht, weil der Partner jemand Neues hat. Bei Krebsen solltest du also besonders vorsichtig sein! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind immer unglücklich verliebt