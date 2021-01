Darum solltest du deine Zimmerpflanze salzen

Damit unsere geliebten Zimmerpflanzen ordentlich wachsen und gesund bleiben, brauchen sie regelmäßig und genügend Wasser. Also warum sollte man der Pflanze Salz geben? Immerhin zieht es ja Wasser aus dem Boden. KUKKSI verrät dir den Trick, wann und warum das so gut ist.

Der Zimmerpflanze Salz geben? Wer kommt denn auf so eine komische Idee?! Ja, es mag im ersten Moment echt widersprüchlich und komisch klingen. Dahinter steckt aber ein ganz interessanter und hilfreicher Trick. Es kann nämlich deine Zimmerpflanze das Leben retten und sie weiter gedeihen lassen.

Darum solltest du deiner Pflanze Salz geben

Es gibt sehr viele verschiedene Sorten von Salz. Es gibt Meeressalz, Speisesalz und auch noch viele andere. Wenn es darum geht, deiner Zimmerpflanze etwas Gutes zu tun, dann reden wir von Epsom-Salz. Es besteht nämlich aus Magnesiumsulfat-Heptahydrat und wird auch Bittersalz genannt. Oft finden wir es im Regal unter Badesalzen. Doch nicht nur uns tut es gut, sondern auch unseren grünen Wohnzimmergewächsen. Darin ist nämlich auch sehr viel Magnesium, was für die Photosynthese der Pflanze sehr nützlich ist. Aber auch der Schwefel ist ein super Nährstoff. Damit werden nämlich Proteine und Enzyme gebildet.

So wendest du das Salz an

Wenn deine Pflanze zwischen den Blattadern gelbe Flecken hat, dann mangelt es ihr an Magnesium. Genau dann ist eine kleine Prise Salz sehr hilfreich und tut ihr sehr gut. Dafür solltest du einen Esslöffel Bittersalz in 2,5 Liter lauwarmen Wasser auflösen und die Pflanze damit gießen. Aber Vorsicht: Man sollte das nur aller paar Monate machen. Wenn es nämlich zu viel Salz wird, bekommt dein Liebling nicht mehr genug Flüssigkeit und geht schließlich ein. Alternativ kannst du aber auch die Salzlösung mit einer Sprühflasche über die Blätter verteilen. So wird es schneller aufgenommen und die Erde wird nicht zu salzig.