Deshalb sollte man früh kein Leitungswasser trinken

Es ist wichtig, jeden Tag genug zu trinken, denn unser Körper braucht eine Menge Flüssigkeit. Ein Glas Wasser am Morgen kann dabei echte Wunder bewirken. Doch aufgepasst: Wenn du in die Küche gehst, solltest du kein Wasser aus der Leitung nehmen. Warum das so ist, erklären wir dir hier.

Wenn man Durst hat, ist Wasser mit das Gesündeste, was man trinken kann. Es enthält nämlich sehr viele Mineralstoffe und besitzt dabei keinen einzigen Gramm Zucker. Doch auch bei Wasser gibt es Unterschiede. Früh am Morgen solltest du deshalb niemals Wasser aus der Leitung trinken. Wir verraten dir, warum das so ist und was du tun kannst, wenn du gerade nur Leitungswasser zu Hause hast.

Darum am Morgen kein Wasser aus der Leitung

Zwei bis drei Liter sollte man täglich trinken. Wenn man direkt am frühen Morgen damit anfängt, ist das sehr gut für den Körper. Umso mehr wir das Wasser über den ganzen Tag verteilen, desto besser ist es für unseren Körper. Wenn du aber kein Wasser mehr zu Hause hast und dir nur noch die Leitung bleibt, dann solltest du lieber darauf verzichten. Wenn Wasser nämlich mehrere Stunden in der Leitung ist, ohne sich zu bewegen, dann können sich bei alten Leitungsrohren Metalle und andere Verunreinigungen lösen. Das wäre absolut nicht gesund und kann zu schlimmen Folgen führen.

So machst du es besser

Natürlich wäre es am besten, Mineralwasser mit sehr hoher Qualität zu trinken. Wenn du aber vergessen hast, Getränke einzukaufen und nichts mehr da ist, dann ist Leitungswasser die einzige Option. Damit du aber keine Verunreinigungen durch das Wasser aufnimmst, solltest du es einfach für wenige Minuten aufdrehen und laufen lassen. Es gibt aber auch die Faustregel, das Wasser so lange laufen zu lassen, bis es kühl ist. Wenn das Wasser mehr als vier Stunden gestanden hat, solltest du diese Vorsichtsmaßnahme anwenden. Schon gelesen? Deshalb sind Bananen radioaktiv