5 Gründe: Darum kannst du schlecht einschlafen

Es gibt wohl nichts Schöneres, als ins Bett zu fallen und richtig einzuschlafen. Das funktioniert aber eben nicht immer – obwohl man schon richtig müde, kann man einfach nicht einschlafen. Das kann unterschiedliche Ursachen haben.

Wer kennt es nicht? Man ist eigentlich richtig müde und will einfach nur einschlafen. Aber irgendwie geht es einfach nicht und man wälzt sich Stunde für Stunde im Bett herum. Wir von KUKKSI verraten dir, woran das liegen könnte, damit du ab sofort immer richtig gut einschlafen kannst.

Deshalb kannst du nicht einschlafen

Es liegt an Lebensmitteln

Bevor du ins Bett gegangen bist, hast du noch Abendessen gemacht. Falls du dann Produkte getrunken oder gegessen hast, die sehr viel Zucker oder sogar Koffein beinhalten, dann wird das vermutlich der Grund und für die schlaflose Nacht sein.

Dich beschäftigt etwas

Du hast einen langen Tag hinter dich gebracht und eine bestimmte Situation schwirrt dir die ganze Zeit im Kopf herum? Dann ist es klar, dass du nur sehr schwer einschlafen kannst. Erst wenn wir vom Kopf her abschalten können, schlafen wir auch ein.

Ungewohnte Schlafenszeit

Wenn du normalerweise viel später ins Bett gehst, dann ist dein Rhythmus einfach nicht da und dein Körper ist es nicht gewohnt, jetzt schon zu ruhen. Er ist noch auf Betriebstemperatur und braucht deshalb eine gewisse Zeit, um zu merken, dass es jetzt Zeit zum Schlafen ist.

Alkohol oder Zigaretten

Wenn du Alkohol oder Zigaretten konsumiert hast, dann kann das unseren kompletten Körper durcheinanderbringen. Je nachdem, wie viel man geraucht oder getrunken hat, kann das auch für Schlafstörungen sorgen. Also lass lieber die Finger davon.

Ungeduld

Vielleicht passiert am nächsten Tag auch irgendetwas Großartiges, an das du gar nicht mehr aufhören kannst zu denken. Du liegst in deinem Bett und kannst nur daran denken. Natürlich lässt es dann einen nicht abschalten und einschlafen. Manchmal können das sogar kleinere Dinge in uns verursachen, was wir dann nur eher unterbewusst bemerken.