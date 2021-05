Bucket List: 7 Dinge, die du im Sommer tun solltest!

So langsam nähern wir uns immer mehr dem Sommer und auch die Inzidenzen sinken in allen Bundesländern. In manchen mehr, in anderen weniger. Dadurch entfallen natürlich viele Maßnahmen und wir haben wieder mehr Freiheiten. Genau deshalb solltest du für den Sommer auf jeden Fall eine Bucket List haben.

Noch sind die Temperaturen nicht allzu hoch, doch wir haben schon im Mai gesehen, wie schnell sie auf einmal bei 20 Grad Celsius sein kann. In genau vier Wochen ist Sommeranfang. Doch hast du dir eigentlich schon überlegt, was du diesen Sommer machen möchtest? Gerade wenn man dann wieder viel mehr machen kann, solltest du dir schon ein paar Gedanken machen. Ansonsten ist man sicher direkt etwas überfordert, wenn der Lockdown vorbei ist.

Deine Bucket List für den Sommer

Im Freibad schwimmen

Was gibt es Schöneres als einen Besuch im Freibad? Stell dir vor, es sind endlich wieder 30 Grad Celsius und man kann sich endlich wieder auf den Liegewiesen bräunen und sich dann im frischen Wasser abkühlen.

Ins Kino gehen

Weißt du noch, wie schön die Atmosphäre in den Sälen eines Kinos waren? Irgendwann wird auch mal Netflix oder Amazon langweilig. Einen richtigen Blockbuster im Kino anzuschauen, ist echt noch einmal was ganz anderes.

Eine Radtour mit Freunden

Zusammen mit den Freunden das Fahrrad schnappen und durch die warmen Sommertage eine schöne Tour fahren. Unterwegs an verschiedenen Stationen halten und vielleicht auch an irgendeinen See gehen, um zu baden.

Restaurants besuchen

Endlich ist die Zeit des Kochens oder der Fertigprodukte vorbei. Schon bald können wir Restaurants wieder besuchen – in manchen Städten sogar schon jetzt. Wie sehr hat man das vermisst, einfach mal von einer Karte bestellen zu können, was man will?

In der Stadt chillen

Einfach entspannt in der Stadt etwas trinken, die Leute und das fröhliche Treiben beobachten, während man selbst nur am Straßenrand mit der Besten oder dem Besten chillt und einfach die Seele baumeln lässt – und das vielleicht sogar ohne Test.

Unsere Familie wieder umarmen

Bisher gibt es immer noch Blockaden, dass man seine Familie nicht uneingeschränkt sehen kann. Doch im Sommer könnte es wieder soweit sein, dass wir alle Familienangehörigen wieder ohne Bedenken umarmen können – sogar unsere Großeltern.

Endlich wieder was mit allen Freunde machen

im Sommer kann man sich vielleicht auch endlich wieder gemeinsam treffen. Eigentlich seid ihr eine größere Gruppe, doch bisher konnte man sich nur vereinzelt treffen. Das hat dann ein Ende und man kann sich vielleicht wieder sorglos miteinander treffen und Dinge unternehmen. Schon gelesen? Corona: Muss die Impfung aufgefrischt werden?