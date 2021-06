Corona: So nutzt du die Luca-App auch ohne Smartphone!

Das Infektionsgeschehen soll nicht nur durch Maßnahmen wie etwa einem Mund-Nasen-Schutz oder Abstand unterbunden werden. Auch in digitaler Form kämpft man gegen die Pandemie. Genau deshalb entwickelte man die Luca-App für Android iOS. Doch wie nutzt man die App, wenn man gar kein Handy dabei hat?

Um in Cafés, Restaurants oder auch andere Geschäfte zu kommen, braucht man die Luca-App. Eigentlich braucht man dazu aber eigentlich immer ein Handy, oder? Nein, nicht unbedingt. Die Entwickler der App haben sich dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Immerhin gibt es ja auch viele ältere Menschen ohne Smartphone.

Luca-App ohne Smartphone? So geht’s!

Wenn man gerade joggen ist oder auch andere Freizeitaktivitäten unternimmt, dann kann man in manchen Fällen nur schlecht ein Smartphone dabei haben. Dennoch will man sich aber noch in ein Café setzen, um etwas Kaltes und Erfrischendes zu trinken. Doch dazu braucht man die Luca-App. Dabei ist es aber gar nicht so schlimm, wenn du kein Handy dabei hast. Die Entwickler der App haben nämlich auch spezielle Schlüsselanhänger entwickelt, die man immer dabei haben kann. Diesen kann man auf der Seite der Luca-App bestellen. Je nachdem, wo du wohnst, kann man es aber auch in der Stadtverwaltung bestellen.

Nahezu alternativlos

Natürlich hat sie auch ein paar Nachteile. So gab es schon Meldungen über Datenlöcher. Außerdem ist sie bei Weitem nicht mit allen Gesundheitsämtern verbunden und ist nicht einmal staatlich finanziert. Nur Investoren stützen sie. Wie lang wird sie also noch kostenlos bleiben? Dennoch ist sie konkurrenzlos. Mit keiner anderen App kann man sich so weitreichend in Cafés, Restaurants, Hotels und anderen Einrichtungen einchecken wie mit der Luca-App. Zwar ist die Corona-Warn-App auch sehr weit verbreitet, doch nicht für solche Einrichtungen gedacht. Schon jetzt wurde angekündigt, dass es weiterhin auch so bleiben wird. Schon gelesen? Instagram-Trick: So siehst du Profilbilder in voller Größe.