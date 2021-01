Corona: Knallhart-Lockdown bis zum Frühjahr?

Seit dem 16. Dezember 2020 befindet sich Deutschland in einem harten Lockdown – und so wird es mindestens bis zum 10. Januar 2021 auch weitergehen. Ein Berliner Arzt fordert nun eine Verlängerung der Maßnahmen – und zwar bis zum Frühjahr!

Die Gastronomie sowie alle Freizeiteinrichtungen sind bereits seit November geschlossen. Auch Tattoo- oder Kosmetikstudios dürfen nicht geöffnet haben und zuletzt musste auch der Einzelhandel schließen. Nur lebensnotwendige Geschäfte wie Supermärkte oder Drogerien sind weiterhin geöffnet.

Infektionszahlen sind weiterhin zu hoch

Die Infektionszahlen sind in Deutschland weiter extrem hoch. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet beinahe täglich mehr als 20.000 Neuinfektionen täglich und zuletzt gab es um die 1000 Todesfälle – und das innerhalb von 24 Stunden! Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs werden sich am 5. Januar 2021 zum Corona-Gipfel treffen – dort soll entschieden werden, ob der Lockdown verlängert wird. Wenn man sich die Infektionszahlen anschaut, ist eine Verlängerung wohl schon sicher – auch immer mehr Politiker forderten, dass der Lockdown auch über den 10. Januar 2021 hinausgeht.

Arzt aus Berlin fordert Lockdown bis zum Frühjahr

Die Bild-Zeitung berichtete kürzlich, dass wohl eine Verlängerung des Lockdowns um zwei oder drei Wochen möglich ist – dieser würde dann mindestens bis zum 24. oder 31. Januar 2021 gehen. Ein Beliner Amtsarzt geht noch weiter und spricht sich für eine Verlängerung der Maßnahmen bis zum Frühjahr aus! “Wir haben weiter irre hohe Infektionszahlen”, sagt Patrick Larscheid gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. “Nach dem Silvesterwochenende werden wir den Effekt der Weihnachtstage sehen”, so der Mediziner weiter.

Und weiter: “Wir müssen bitte noch ein paar Monate durchhalten. […] Man müsste jetzt einen Appell an die Bevölkerung richten, dass wir uns das alles zumuten müssen”, erklärt der Doc weiter. Er fordert: Um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, müsste der Lockdown bis zum Frühjahr gehen. Dass der Lockdown verlängert wird, gilt als wahrscheinlich – die Frage ist aber: Wie lange genau? Das werden wir wohl erst am 5. Januar 2021 nach dem Corona-Gipfel erfahren… Schon gelesen? Diese Stars sind an Corona erkrankt