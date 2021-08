Corona: Kann man sein Haustier impfen lassen?

Immer mehr Menschen werden gegen das Coronavirus geimpft. Doch kann man eigentlich auch sein Haustier impfen lassen? Tatsächlich wurden schon einige Impfstoffe auch für Tiere entwickelt.

Das Coronavirus hält seit 2020 die Welt in Atem. Mittlerweile werden aber immer mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft und haben auch schon ihre zweite Spitze erhalten. Doch wie ist das eigentlich mit dem Schutz von unseren Lieblingen? Haustierbesitzer fragen sich: Kann man seinen Hund oder Katze auch gegen Corona impfen lassen?

Es gibt einen Impfstoff gegen Tiere

In Russland, aber auch in den USA, wurden bereits erste Impfstoffe für Haustiere zugelassen. Zunächst werden die Stoffe aber vor allem bei Zootieren eingesetzt – also vor allem da, wo es zu größeren Ausbrüchen kam. Die russische Agraraufsichtsbehörde teilte mit, dass das Präparat namens Carnivac-Cov unter anderem bei Hunden, Katzen und Nerzen getestet wurde. Bei den geimpften Tieren seien Antikörper nachgewiesen worden, heiß es weiter in dem Statement.

Im Zoo von San Diego hatten sich im Januar acht Flachland-Gorillas mit Corona angesteckt. Diese hatten offenbar einen Pfleger angesteckt, welcher positiv auf Corona getestet wurde. Schwere Symptome hatten die Tiere nicht – diese fielen eher leicht aus. Damit sich keine weiteren Tiere infizieren, hatte sich der Zoo damals entschieden, mehrere Tiere zu impfen. Immer wieder hatten sich weltweit mehrere Zootiere infiziert. Besonders Gorillas und Orang-Utans wurden dann geimpft, da diese vom Aussterben bedroht sind. Auch eine Impfung von Löwen, Tigern und Leoparden sei möglich.

Sollte man sein Haustier impfen lassen?

Die Impfung ist wohl für viele Tierarten geeinigt – aber wie ist das eigentlich mit dem Haustier? Da besteht absolut keine Notwendigkeit, seinen Hund oder Katze zu impfen. Denn zum einen können Menschen die Tiere nicht infizieren und zum anderen leben diese nicht mit vielen anderen Tieren wie in einem Zoo zusammen, wo ein Ausbruch drohen könnte. Um unsere Lieblinge braucht man sich daher also keine Sorgen machen. Wann die Impfung gegen Tiere in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist bisher nicht bekannt. Schon gelesen? Corona: So wirksam ist die Impfung gegen die Delta-Variante!