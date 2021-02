BTS: Hier siehst du alle sieben Musikvideos zu “Life Goes On”

Die Jungs von BTS haben zu ihrem Song “Life Goes On” eine ganz besondere Idee. Die K-Pop-Band hat nämlich sieben Musikvideos zu dem Lied gedreht – und das jeweils als Videocall. Dabei hat jeder Boy der Gruppe ein eigenes Musikvideo gemacht. Das kam natürlich bei den Fans krass gut an. Aber wo kannst du sie sehen?

Die südkoreanische Band BTS lässt sich für ihre Fans, die sogenannte ARMY, immer wieder neue Sachen einfallen lassen. So war ihnen ein ganz normales Musikvideo für den Song ,,Life Goes On” zu schnöde. Genau deshalb machten sie gleich sieben Videos. So hat jeder Fan ein ganz persönliches Video von seinem Idol.

BTS-Song wird zum Megahit

Das Lied ,,Life Goes On” wurde vor fast genau drei Monate veröffentlicht. Mittlerweile hat es knapp 275 Millionen Aufrufe. Eine krasse Zahl. Der Song war für die Band ein voller Erfolg, auch wenn so manches Lied von ihnen noch ein paar Aufrufe mehr hat. ,,Dynamite” hat beispielsweise 870 Millionen. Dennoch wollten sie von dem Song ,,Life Goes On” für ihre Fans noch mal ein paar persönliche Musikvideos machen. Aber wo findest du die Musikvideos und wie haben die Fans die Videos aufgefasst?

Hier siehst du alle Musikvideos zu “Life Goes On”

Die Boys von BTS sind nicht nur in den sozialen Netzwerken sehr aktiv, sondern auch auf YouTube. Dort gibt es regelmäßig immer wieder Updates und kleinere Videos auf dem Kanal Bangtan TV zu finden. Erst vor Kurzem hatte J-Hope seine Wohnung in einem Livestream gezeigt und das Video auf den Kanal hochgeladen. Und genau dort findest du auch alle sieben Musikvideos zu ,,Life Goes On”. Natürlich kamen die Clips sehr gut bei den Fans an und wurden innerhalb kürzester Zeit millionenfach geklickt. Es wurde also zum vollen Erfolg. Dieser Hype der Band ist einfach nur Wahnsinn! Schon gelesen? Sensation: MTV kündigt Unplugged mit BTS an!