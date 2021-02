Sensation: MTV kündigt Unplugged mit BTS an!

K-Pop-Fans ganz genau hinhören: MTV verkündet jetzt eine riesige Sensation. In ihrer MTV-Unplugged-Reihe hatten sie schon sehr viele Stars, doch nun haben sie mal eben BTS angekündigt! Wann und wo werden die Jungs auftreten?

MTV-Unplugged bedeutet, dass keine elektronischen Geräte verwendet werden. Also nur Akustik-Instrumente und waschechter Gesang. In ihrer Reihe hatten sie bisher schon jede Menge Superstars. Doch nun sorgen sie für eine richtig krasse Sensation. Denn nun hat der Musiksender einen Auftritt von BTS angekündigt – und der ist in nicht einmal zwei Wochen! Wann und wo du ihn sehen kannst, verraten wir dir in diesem Artikel.

Das ist MTV-Unplugged

MTV war früher das YouTube der Musik. Regelmäßig liefen dort nie neusten Musiklieder, Alben und Konzerte rauf und runter. Schon seit 1989 gibt es dabei die Unplugged-Reihe, bei der verschiedenste Superstars und Bands ohne elektronische Geräte auftreten. So war beispielsweise schon Mariah Carey, Bruce Springsteen oder Nirvana. Doch nun gibt es eine Ankündigung, mit der wohl niemand gerechnet hat. BTS erfährt zurzeit den weltweit größten Hype. Egal, ob Asien, Europa oder sogar Amerika. Sie landen regelmäßig in den Charts und spielen immer ganz oben mit. Ausgerechnet diese Band tritt jetzt unter dem Banner von MTV-Unplugged an.

Wann spielt BTS bei MTV-Unplugged?

Diesen Act darfst du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Die K-Pop-Band BTS wird am 23. Februar in den USA ausgestrahlt werden. Einen Tag später wird es dann auch bei uns zu sehen sein. Wann das genau ist, ist leider schwer zu sagen. Auf YouTube wird es dann die Aufzeichnungen zu sehen geben. Auf jeden Fall solltest du dir das nicht entgehen lassen, wenn die Band aus Seoul ihre besten Songs unplugged spielen und singen. Der Sender kündigte diese Sensation via Twitter an und verspricht „einen Platz in der ersten Reihe mit nie zuvor gesehenen Versionen ihrer größten Hits und Songs aus ihrem neuesten Album Be – im intimen Rahmen".